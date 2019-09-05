3員工擄殺錢莊老闆！嫌犯「半夜回祖厝烤肉」　阿公：他獨自蹲在家門口

▲江嫌阿公回憶，最近看到孫是在2個多月前。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、陳以昇、莊智勝／宜蘭報導

新北市一名經營錢莊的施姓男子（約50歲）自6月9日就消失無蹤，在失聯88天後，警方意外發現施男早已遭到3名員工擄走、殺害，並埋屍在江姓嫌犯宜蘭壯圍祖厝旁的一處菜園中。江嫌阿公得知後相當震驚，表示嫌犯為次子之子，祖孫倆並不親，最近一次看到孫子約是在2個多月前，當時他半夜獨自回到祖厝烤肉，並未有異狀。

警方初步調查，死者施男為經營錢莊業務，3名嫌犯則是其底下員工，雙方疑似有金錢糾紛，因此才會爆發殺機。家屬供稱，施男6月9日當天表明要前往台南處理債務，但卻就此失聯，因此只好在7月11日前往派出所報案失蹤；警方介入調查後，於7月16日從監視器中發現施男遭到3名嫌犯擄走，因此家屬改報妨害自由。

警方獲報後即刻展開追查，並於9月4日晚間持搜索票到桃園龜山將3嫌帶回，經偵訊後，其中一名嫌犯坦承殺人並將屍體棄置宜蘭縣壯圍鄉，且埋屍前還有焚燒滅證。警方5日上午押著江嫌前往其所稱的埋屍地點開挖，但截至中午時分僅尋獲「編號1」的證物；當現場記者詢問該證物是否為「焚燒過的骨頭」時，警方則默認不語，隨後又稱「還需要再比對、釐清」。

▲頭戴安全帽的江嫌5日一早被警方押回宜蘭老家找尋施男遺體。（圖／記者游芳男攝）

由於埋屍地點就在江嫌祖厝旁的菜園中，居住在此的阿公4日晚間也被傳喚到新北市製作筆錄。在得知孫子犯下殺人案後，阿公相當震驚，坦言江嫌為次子之子，幼時即前往台北生活，平時鮮少返回老家，一年都還看不到他一次，是約在3、4個月前阿嬤過世，許久未露面的江嫌才返回老家奔喪。

阿公回憶，最近一次看到江嫌大約是在2個多月前，當天半夜孫子突然回到家中，蹲在家門口的雨遮下獨自烤肉，當時夜色已深，他只開門探頭察看一下，旋即轉身回房入睡。阿公強調，當時孫子身旁放了許多肉品食材，並非是在處理屍體，推測當天的行為應與本案無關。

警方在現場開挖許久，除了一項證物外再無所獲，因此對於江嫌供詞仍持保留態度，研判可能有另外的埋屍地點，稍早已先行將江嫌帶回，持續釐清詳細案情。

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▼警方在現場開挖許久，僅尋獲「編號1」的證物。（圖／記者游芳男攝）