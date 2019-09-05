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單親媽養不起1歲兒　深夜「哭聲沒了」狠勒斃：乖，不餓了…

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深夜,床,嬰兒,小孩,恐怖（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲單親媽媽因無力扶養孩子，竟將1歲兒勒斃後埋屍謊報。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者何文君／綜合報導

俄羅斯28歲女子尤莉亞（Yuliya Habirova）與丈夫離婚後，獨自照顧5歲女兒和1歲兒子，平時工作、家庭兩頭燒，還必須聘雇保母，因不堪龐大經濟壓力，竟在深夜聽聞兒子哭聲時失控勒斃，並用毯子包裹埋葬，再偽裝成失蹤案報警。事後尤莉亞在警方逼問下崩潰認罪遭到逮捕，若罪刑成立，最高將面臨20年刑期。

綜合外媒報導，案發後尤莉亞先是到警局報案，聲稱自己一覺醒來發現兒子失蹤，擔心對方已遭遇不測；警方隨即展開調查，卻遲遲找不到相關證據。事後尤莉亞女兒無意間告訴搜查人員，前幾天晚上在媽媽喝醉後，弟弟哭得很厲害，但不知為何哭聲突然不見了；此事讓警方對尤莉亞產生疑心，開始往殺嬰方向調查。

▲▼孩午睡驚醒「尖叫爬出嬰兒床」　家長一看監視器發毛！神父急勸：快搬家（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲尤莉亞最終突破心防，坦言親手殺了孩子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

搜查人員在進行一系列的蒐證後，對尤莉亞展開技巧性的詢問，終於成功突破心防！尤莉亞坦言，和丈夫離婚後自身的經濟能力無法扶養2個孩子，雖有試圖申請補助，但都遭到拒絕；之後應徵上超市的工作，卻必須花錢請保母照顧孩子，導致連買食物餵飽孩子的費用都沒有，才會動手殺了兒子。

之後尤莉亞被帶回現場重演犯案經過，她淚流滿面吐露，在埋屍時不斷對兒子說「乖，你再也不會餓了，再也不會哭了。」目前尤莉亞被依蓄意謀殺罪起訴，若罪刑成立，將面臨8年至20年的牢獄之災。

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