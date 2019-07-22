照顧重症老母10年　兒親餵安眠藥送上絕路終審有罪

▲林男長期照顧病母心力交瘁，親手遞安眠藥送上黃泉路。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者何文君／綜合報導

南韓一名50多歲林姓男子獨自照顧臥病的老母親長達10年，2018年2月某日夜裡又見到母親發病，心力交瘁之下萌生絕望念頭，竟親手遞上安眠藥讓母親服下自盡，最終遭判1年有期徒刑。

綜合外媒報導，林男母親因患有類風濕性關節炎等疾病，行動不便長期臥病在床，三餐和生活起居全都由林男照顧，母子相依為命的艱苦日子長達10年。

2018年2月某日夜裡，母親因突然發病難以入眠，需服用安眠藥才能入睡；一旁的林男看著母親痛苦身影，萌生走上絕路的念頭，「我好痛苦，妳也好痛苦，就這樣一起死去吧！」便拿來多顆安眠藥，讓母親配溫開水吞下。隔日清晨，母親因急性藥物中毒身亡，林男則被警方逮捕，遭協助自殺罪嫌起訴。

該案在同年5月由水原地方法院一審宣判有期徒刑，判決指出，林男誘勸母親自盡，特意使對方死亡屬於重罪，但考量他照顧母親已久，也獲得其他家屬原諒，判1年刑期。

林男不服提出抗訴，最終首爾高等法院仍維持原判，認定林男雖無動手殺害，但對母親的死亡已達到相當程度的幫助，需為自己的行為付出代價。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995