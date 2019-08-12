兒由公嬤帶大！生母病老請求「每月2.7萬扶養費」　法官駁回：妳沒養他

▲謝婦說，現因生活無法自理被送到長照中心，但兒子卻不聞不問，經聯絡也不出面。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市一名謝姓婦人在生下李姓兒子後，就把小孩交給公婆帶，離婚後也未探視兒子及扶養，如今年老被送到長照中心，她要求兒子每個月付2.7萬元的扶養費。但李男說，生母曾懷胎10月生育他，但從未對他盡過扶養義務。法官認為，謝婦未盡扶養兒子義務，因此駁回她的請求。

判決指出，李男出生後即遭父母留在祖父、祖母家，由阿公、阿嬤扶養至10歲，後來改由大姑姑扶養至成年，直到退伍出社會工作。

謝婦生完兒子後9年就與丈夫離婚，她表示，現因生活無法自理被送到長照中心，但兒子卻不聞不問，經聯絡也不出面，請求直到她死亡前，兒子應於每月10日前給付2.7萬元扶養費。

▼李男表示，生母曾懷胎10月生育他，但從未對他盡過扶養義務。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pexels）

但李男向法官說，在他的人生過程中，幾乎不知道生母是誰及長相如何，他結婚前透過各種管道尋找生母，當面邀請參加結婚典禮（當時生父已過世），之後雙方幾乎無聯絡；3年前探視她，將她送到醫院就醫，至今無聯絡。他說，生母曾懷胎10月生育他，但從未對他盡過扶養義務。

台南地院法官認為，謝婦因健康因素難以維持生活，而有受兒子扶養必要；但她於兒子出生後即鮮少照顧扶養，且與丈夫離婚後更未探視兒子及給付扶養費，兒子先由父親、祖父母照顧扶養，約10歲時改與大姑同住，由大姑扶養照顧至成年。

法官表示，可認謝婦對兒子有未盡扶養義務事實，也未提出有何不能盡扶養義務的正當事由，她無正當理由對兒子未盡扶養義務情節確屬重大；從而，她請求兒子給付扶養費為無理由，應予駁回。全案可上訴。