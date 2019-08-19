單親媽媽拋下工作　拎6歲女兒遊世界當背包客「抓住童年」

在 Instagram 查看這則貼文 Evie Farrell & Emmie（@mumpacktravel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 14 日 上午 5:53 張貼

▲法蘿放下手邊的工作，決定開啟和女兒艾美的背包客之旅。（翻攝自instagram／@mumpacktravel）

實習記者崔子柔／綜合報導

每位家長陪伴孩子的方式都不同，而澳洲一位單親媽媽艾薇.法蘿（Evie Farrell）決定放下手邊的工作，帶著存款與6歲的女兒作為背包客環遊世界。

在決定踏上旅行前，法蘿會存錢改裝廚房、增設游泳池，只因為身邊的朋友都有，她想向大家證明自己也辦得到。某天，法蘿意識到她無法再繼續那樣的生活模式，決定將存款用在旅遊，於是她狠下心放下工作，帶上女兒艾美前往世界各地探險。

法蘿一開始很害怕向別人提起她的旅遊計畫，身邊難免有些人會質疑她「萬一妳生病怎麼辦？萬一妳不喜歡怎麼辦？萬一妳回來之後沒辦法找到工作呢？」但她沒有想那麼多，甚至也省去確切的期限跟完整的計畫，她拎著艾美就出發了。

在長達兩年半的旅遊中，卡蘿和艾美前幾晚入住高級飯店，當作對自己的犒賞，不過後來幾乎都住在背包客旅社，認識了來自各地的朋友。艾美從以色列人身上學會魔術，也有人教她摺出紙飛機。法蘿說，「我覺得旅行給了艾美很大的自信心，讓她總能迅速適應不同環境。」

在 Instagram 查看這則貼文 Evie Farrell & Emmie（@mumpacktravel）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 2 日 下午 4:10 張貼

▲法蘿享受與艾每一同體驗各種冒險。（翻攝自instagram／@mumpacktravel）

她和女兒在斯里蘭卡搭火車、在長城紮營、在婆羅洲觀賞野生動物、在台灣的寺廟祈禱。法蘿有時候把旅程交給艾美規劃，「我們去過中國好幾次，只因為艾美查到一些想去的地方。我認為賦予她權力，同意、認可她想要做的事情及決定很重要。」

但是法蘿過了一陣子突然意識到，旅行所拍的照片中幾乎都只有艾美，她說「我們很常認為自己負責拍照所以沒在照片裡。事實上，是擔心自己在照片裡不好看，這跟自尊心有關」，當她放寬心開始和艾美合照並標記#mumsinphotos，這個標籤也開始引發話題，法蘿說，這個標籤可以讓孩子隨時能看見回憶。

法蘿和艾美在旅遊兩年半後回到家鄉，她發現與女兒間的連結性更強了。她們預計在存到更多錢後，明年再出發。

在 Instagram 查看這則貼文 Evie Farrell & Emmie（@mumpacktravel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 17 日 上午 12:28 張貼

▲她們母女倆的背包客旅行將在今年出版成冊，也接受各家媒體採訪，法蘿說：「我是一個不一樣的人了，旅遊讓我能夠更作自己」。（翻攝自instagram／@mumpacktravel）

