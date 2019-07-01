婚姻就是一輩子！慎選對象「達成共識」　孩子不該成為附屬品

文／台灣藍鵲

女孩，妳值得更好的生活

同事F是位做事能力強、外貌也不錯的女孩，因為有個性加上外貌不錯，身邊不乏追求者。F渴望愛情，所以她不斷的去嘗試與不同人相處、交往、聊天，而最後找到一個她理想中的男性，她們穩定交往一陣子後，F懷孕了，於是她辭去現在的工作，並與男方登記結婚。但婚後觀察她與先生在外的互動，感覺並不熱絡，丈夫時常滑手機做自己的事情，孩子幾乎都是媽媽在顧，看到這樣辛苦的狀態令人不勝唏噓。以下有幾點想告訴準備進入婚姻或家庭的讀者：

1.生孩子前先評估雙方經濟來源是否充足

養育兒女是一生大事，孩子出生後錢會飛快的流失，孩子的物品很多都屬於消耗品，包括尿布、奶粉、嬰幼兒用品，如果雙方沒有基礎的經濟，很容易會有衝突及爭執。孩子應是雙方愛情的產物，而不該成為婚姻觸礁的原因。

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2.生孩子前雙方需評估現階段是否都已準備好成為爸爸媽媽

激情容易，相處難。雙方可以時常詢問彼此心意，相處時可談到未來如果有孩子的話，大概希望在什麼年紀有孩子，如果孩子有什麼狀況或反應的話，對方會如何做？藉此明白枕邊人的教育方式，雙方也應時常接觸幼兒教育的知識，確保彼此對於孩子的教育是有共識跟可以協調的。當你們都確認心態後，就可以準備迎接新生命的到來了。



▲相愛容易相處難，結婚對象要慎選。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.男女都需審慎評估另一半是否能成為孩子的爸媽

約會時可以多觀察另一半對於孩子的反應，或是了解對方的家庭教育觀念以及價值觀。審慎評估是否要跟對方走一輩子，舉例來說，可能有些女孩比較嬌貴，習慣被寵著長大。交往時，男方可以多詢問女友，如果未來有孩子的話會怎麼帶孩子？女方也是，如果另一半做事很大哥、海派、有權威性，也要時常觀察他與其他人互動的過程，以及約會時討論照顧孩子的方式。沒有父母是天生的父母，大家都透過不斷學習才慢慢了解孩子，但你現在選擇的伴侶未來跟你／妳有沒有養育共識是很重要的，別讓不對的人成為你孩子的爸爸或媽媽。

4.別用孩子成為要脅另一半留在你身邊的人質

有些人發現對方可能有外遇，或是不再愛自己了，就會使用各種手段企圖挽回對方的心，而孩子不該成為雙方綁架彼此的道具。如果這一任不適合你／妳，就趕緊換人交往，或是給自己一點獨處的時間，好好去了解自己想要的愛情究竟是什麼樣的狀態。每個人都有權利跟責任為自己開闢更適合的關係，而你的人格價值不該建立在雙方的愛情上。



▲孩子應該是愛的產物，而不是賭注。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

現在資訊發達，大家能認識的人又快又多，相愛容易相處難，或許雙方處於熱戀期都很主動跟照顧彼此，但當熱戀期過了，也需要好好評估對方對於未來是否有更進一步的共識，以及如果有孩子的意願為何？愛情不是組成家庭的唯一考量，但有了愛情，父母能一起面對生活中各項困難。



年紀也不是決定婚姻的指標，不要在意世俗眼光，認為適婚年齡沒有另一半穩定交往是不對的，遇到對的人走入婚姻、培養未來共識，才是正確的作法，如果沒有遇到對的人，其實一輩子都一個人自在的過也很舒適。

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