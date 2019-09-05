張哲揚證實「退休後接任」民眾黨秘書長　助柯文哲管理競辦

記者陳家祥／台北報導

外傳台灣民眾黨秘書長將由台北市政府秘書長張哲揚出任，但台北市長柯文哲5日上午受訪時不願多談，發言形同「失憶」。對此，張哲揚受訪證實，市長確實有徵詢擔任民眾黨秘書長的意願，自己也同意市長的請託，過程中沒有多想。至於上任時間部分，張哲揚說，要看黨的事情多不多，目前也還在內政部跑流程中，時間最晚明年1月16日屆齡退休後上任。

擔任公職逾40年的張哲揚說，公務人員退休要不要工作是一個，大概在8月時市長有來找他，問說要不要做什麼，「我想一想也OK啊、沒有問題，他要我做我當然不用擔心」；張說，黨的秘書長跟市政府的秘書長其實職務上還是不一樣，「我是跟市長講說，假設是一個公司，擔任管理者我認為我應該OK，選舉的東西我沒有摸過」。

張哲揚說，如果市長找他做他當然願意試試看，市長問的當下就答應了，「是一個全新的領域，老闆都找我我還怕嗎？這說不過去，我的邏輯是這樣」。

對於上任時間，張哲揚說，日期還沒有定，但最晚最晚會在明年1月16日上任，因為屆時自己一定要退休，但今年9月自己就滿65歲已達屆齡退休的年限，目前是希望可以完成擔任公務員服務滿40年後再退休，預計在10月中就達成目標。張哲揚也透露，自己過去有國民黨籍。

對於未來的工作，張哲揚表示，目前市長只有徵詢意願，工作內容還沒有談那麼細。張表示，選舉不是他的專業，未來應該也不是他去處理；他形容，自己未來應該會像是「管家」的角色，負責主持選舉辦公室的經營狀況，目前辦公室只有志工，未來正式人員進駐後，就會需要有人管理，自己就會單人這個角色。