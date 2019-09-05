隔空交火國防部　柯文哲：用到M1戰車表示已上岸還得了？

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受廣播專訪談即香港問題時，提到台灣的國防力量該準備要準備，直言買F16可以，但買M1戰車幹什麼？還爆料AIT官員說「我們（蔡政府）又沒有叫他們買這個（M1戰車）」。對此，柯文哲5日受訪說，「還是主張決戰境外，有錢應該是海空軍優先，了不起飛彈，要用到M1戰車那就表示已經上岸了，這還得了？」

對於柯文哲的說法，國防部罕見透過新聞稿回擊，強調陸軍採購新型戰車之建案，均依敵情威脅、作戰需求考量規劃，並循軍售程序，由AIT與美方團隊實際現地勘查，經過嚴謹、完整的評估，再由美國防部及行政決策部門同意後供售。軍售係政府對政府非個人，媒體報導提及「AIT某人」、「美方沒有要臺灣買M1戰車」等均應為「假訊息」，本部嚴予駁斥。

對於陸軍的回應，柯文哲說，「好吧，那就這樣吧」，表示美方也是很多人、AIT也很多人，「有時候你不是說AIT一個人代表整個AIT」。

柯文哲接著說，就他個人來講，還是主張決戰境外，有錢應該是海空軍優先，了不起飛彈，「要用到M1戰車那就表示已經上岸了，這還得了」。至於台灣的橋梁不能乘載戰車重量？柯說，國防部說可以就可以，「問題是65頓，台灣的橋梁都可以乘載沒有問題？」

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者葉南州攝）