F-16V特別條例盼列優先法案 行政院5日準備拍板

▲蔡英文。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

美國國務院上月21日針對對台軍售批准66架F-16V軍購案。此次軍購案達新台幣2500億元，政府將以特別預算採購，行政院預計在5日院會中討論「新式戰機採購特別條例」草案，並期盼列為立法院新會期的優先法案。

川普政府日前批准對台軍售，金額達到80億美元，內容包含66架戰機、75具奇異公司發動機等，空軍將編列2500億元特別預算購買。國防部日前針對此次軍購案擬定「新式戰機採購特別條例」草案，並送往行政院，政院則預計在5日院會中通過，希望在立法院新會期中列為優先法案，最快年底就可與美方正式簽署發價書。

行政院發言人Kolas Yotaka 表示，政院希望「新式戰機採購特別條例」草案在行政院會通過後，能列為立院本會期優先法案。另外，除軍購特別條例與特別預算之外，政院也希望109年中央政府總預算案與印花稅法廢止案能列為優先法案，目前總預算案已送入立院，印花稅廢止案最快將排入12日的行政院會。

總統蔡英文日前出席活動時也提到軍售議題。她指出，政府近年來表明捍衛國土的決心，也贏得國際的支持，美國接連宣布M1A2戰車、F-16V戰機等軍售案，就是最好的證明。