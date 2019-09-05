麾下年輕幕僚怯戰不選立委？柯文哲：選舉要有特殊個性

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲組件台灣民眾黨後，積極尋求立委選將加盟，盼2020能在國會組織「柯家軍」。外傳認為麾下的年輕幕僚對於選立委意願不高，只想安逸？柯文哲說，其實大部分幕僚都不喜歡選舉，「你不要以為每個人都喜歡選舉，選舉要有選舉的個性，要每個人去握手，有人就握不下去」。

柯文哲說，他看大部分都握不下去，絕大多數來當幕僚的不一定都喜歡去選舉。但近來不斷到基層走動的「學姊」黃瀞瑩就握下去了？柯文哲說，「那也要一再一再反覆練習」，接著還轉頭找黃，問說「學姊在哪裡？」，要媒體去問她。

柯文哲說，選舉其實要有特殊的個性，有時候你走在路上，有的人被人家嗆聲一次回去就傷心3天，但選舉走在路上被人嗆聲常常有，「被嗆聲一次就傷心3天，那每隔3天就被嗆聲一次大概就得憂鬱症了」。

另外，外傳民眾黨的秘書長屬意由目前的市府祕書長張哲揚出任，且張在過幾個月便屆齡退休，屆時也沒有黨政市政不分的疑慮。柯文哲聞言先是裝傻反問，「你在哪裡聽到的？」、「有嗎？」，接著說張哲揚退休後要幹什麼都可以，「他從市政府的秘書長變黨的秘書長，這也蠻有創意的」。

而有議員質疑，部分民眾黨的宣傳影片有動用到市府資源拍？柯文哲說，不會啦，那個Line是自己出錢，那個來拍的團隊也是外面付錢的，「場地是這樣，像現在這樣我站在市府裡面算不算？」