美空軍用AI判讀中俄行動　預測可能的「異常」行為

▲RC-135偵察機是美國空軍最強的情資蒐集平台之一。（圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國太平洋空軍（PACAF）珍珠港總部的飛行員和研究員近日公布新一步發展，利用雷達蒐集將滿一年的數據和人工智慧（AI），了解廣大太平洋區空中交通常態的概況，一旦出現類似將發動攻擊的異常狀況時，美軍就比較容易發現。另外，他們正開發人工智慧僚機駕駛，可以分析幾年來的資料，統整異常狀況再提供給飛行員作決斷。

據《防務一號》（Defense One）報導，美國太平洋空軍官員拉柏（Ryan Raber）指出，有6個月、8個月，甚至1年的數據，就可以開始了解空中活動的「常態」模式，並可以從中觀察到「異常」狀態。而利用人工智慧判讀，可以將原本得花好幾天的流程減少成幾分鐘。

拉柏說，要是有人想攻擊美軍，美方會想搶先知道他們的決策流程，評估需要在什麼地方發揮戰力。儘管他並未明說「有人」是誰，但近年來中、俄軍方在美國太平洋空軍任務區的出現頻率不斷增加，而且愈靠愈近。另外，隨著解放軍在南海爭議海域造島，並加以軍事化，在相關區域的空中活動也漸漸充滿侵略性。

拉柏表示，他們正設法開發人工智慧僚機駕駛，最長可以回顧幾年前偵測到的異常行為。而人工智慧根據以往的資料，眼前的情資與其他因素，就能統整出建議或預測對方可能的行為，讓飛行員做較好的評斷。