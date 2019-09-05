Youtube涉嫌違法收集兒童資料　和解金53億元創紀錄

▲Google旗下Youtube被控違法收集兒童數據資料，對此Google同意支付1.7億美元和解。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國聯邦貿易委員會（FTC）於4日表示，由於谷歌（Google）旗下Youtube涉嫌違法收集兒童隱私數據，對此Google同意支付1.7億美元（約新台幣53.6億元）罰款和解。

1998年美國通過禁止收集13歲以下兒童訊息法案，該法律於2013年修訂，包括禁止使用「cookies」收集個人網上視聽紀錄。這次Google支付的罰款，是該法生效以來最高罰款金額。

據《路透》報導，YouTube被指控在未經父母同意情況下，使用Cookies追蹤觀看兒童頻道的觀眾，並使用收集的數據資料向觀眾發送價值數百萬美元廣告。

不過，這一和解金與Google營收相比起來並不多，Goolge母公司Alphabet在7月份廣告空間和廣告技術收入佔營收85％，第二季總營收高達389億美元（約新台幣1.2兆元）。

該報導提到，YouTube表示，未來4個月內，YouTube將採取新作法「只要觀看兒童頻道，就會被視為兒童」並將這些數據作為兒童資料處理。

此外，YouTube在部落格中指出，新作法將會限制對兒童節目相關數據收集與利用，僅能在改善服務範圍內使用。

除了罰款外，和解條件中也要求Google開發一套針對兒童內容的識別系統，並通知頻道所有者在收集兒童數據之前，必須先經過他們父母同意。