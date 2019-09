6歲童拿「迪士尼基金」買熱狗、礦泉水　免費送給颶風撤離災民

▲6歲童買物資送災民。(圖/翻攝自推特/JohnHartWJBF)



記者張方瑀/綜合報導

重創巴哈馬的颶風多利安(Dorian)目前正朝美國東南海岸前進,儘管已從5級颶風減弱至3級,但仍不可掉以輕心,官方也沿岸居民、遊客盡速撤離。而一名住在南卡羅來納州的男孩,決定把他為了到迪士尼樂園慶祝生日的積蓄,全部拿出來購買熱狗、礦泉水,分送給準備撤離的人們,熱心的舉動也讓網友大讚,並搶著想付錢讓他如願去迪士尼。

年僅6歲的貝爾(Jermaine Bell)為了要去迪士尼樂園慶祝7歲生日,這段時間都努力的把零用錢存起來,結果沒想到多利安颶風來攪局,原定的慶生計畫可能泡湯。但比爾沒有因此感到失望,反而決定把這一筆錢拿出來,買了好多熱狗、洋芋片還有礦泉水,在自家門口擺起攤子,「免費」分送給因颶風而撤離的居民和遊客。

INSPIRING: Jermaine Bell has been saving his money to go to Disney World, but with Dorian closing in, he decided use his money to buy hot dogs and other snacks to hand out to hurricane evacuees in South Caroline. MORE: https://t.co/YQNRi8zMUp pic.twitter.com/MkYgJ41ocS