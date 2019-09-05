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6歲童拿「迪士尼基金」買熱狗、礦泉水　免費送給颶風撤離災民

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▲▼6歲童買物資送災民。（圖／翻攝自推特／JohnHartWJBF）

▲6歲童買物資送災民。（圖／翻攝自推特／JohnHartWJBF）

 記者張方瑀／綜合報導

重創巴哈馬的颶風多利安（Dorian）目前正朝美國東南海岸前進，儘管已從5級颶風減弱至3級，但仍不可掉以輕心，官方也沿岸居民、遊客盡速撤離。而一名住在南卡羅來納州的男孩，決定把他為了到迪士尼樂園慶祝生日的積蓄，全部拿出來購買熱狗、礦泉水，分送給準備撤離的人們，熱心的舉動也讓網友大讚，並搶著想付錢讓他如願去迪士尼。

年僅6歲的貝爾（Jermaine Bell）為了要去迪士尼樂園慶祝7歲生日，這段時間都努力的把零用錢存起來，結果沒想到多利安颶風來攪局，原定的慶生計畫可能泡湯。但比爾沒有因此感到失望，反而決定把這一筆錢拿出來，買了好多熱狗、洋芋片還有礦泉水，在自家門口擺起攤子，「免費」分送給因颶風而撤離的居民和遊客。

貝爾跟記者說，「我想讓這些要去旅遊的人吃點東西，這樣他們就能在路途中享受一點。」貝爾在阿倫達（Allendale ）125號公路上擺起了攤子，並在兩旁掛上大張的海報，以確保經過的民眾可以注意到他，「我想要當一個慷慨大方的人，因為活著就次為了付出。」

許多網友在網路上看到消息後都非常感動，有的人留言表示願意支付所有費用，讓貝爾還是能如願去迪士尼玩，也有不少人說「應該告訴迪士尼樂園這件事」、「應該請這個天使去上艾倫秀（The Ellen DeGeneres Show）」、「這真是太令人感到驕傲了」。

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