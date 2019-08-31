畫面太美！自閉兒在迪士尼樂園爆哭　白雪公主上前安撫…牽著他散步跳舞

▲白雪公主抱著情緒崩潰而哭泣的孩子。（圖／翻攝自Facebook／Lauren Bergner）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名母親日前帶著患有自閉症的孩子，前往美國奧蘭多迪士尼樂園，當孩子正在排隊等著跟白雪公主拍照時，突然嚴重情緒崩潰（meltdown）地哭了起來。這時媽媽原本想先將孩子帶離，沒想到白雪公主看到這一幕，主動讓孩子趴在她的腿上，輕輕地安撫他，接著牽著孩子的手一起唱歌散步，遠離令他緊張的人群。孩子的母親感動地把照片放上臉書，並寫道「這是真正的魔法」。

格柏納（Lauren Bergner）日前帶著6歲的兒子布羅迪（Brody）去奧蘭多迪士尼樂園玩。患有自閉症的布羅迪當時正在排隊跟白雪公主合照，結果快輪到他時，突然情緒崩潰哭了起來，看著人群不知所措。格柏納原本想先將孩子帶離，沒想到白雪公主竟然先把布羅迪帶來坐在身邊，並讓他躺在腿上，輕輕地摸著布羅迪的頭，試圖讓他冷靜下來。

「白雪公主看出布羅迪有些不同」格柏納說，接下來的事讓她覺得不可思議，「白雪公主牽著布羅迪的手，和他一起跳舞、唱歌，把他帶離讓他焦慮的人群。」白雪公主花了非常多時間和布羅迪相處，讓他的情緒恢復，「簡直超出了她的工作範圍。」

這系列的照片也在臉書上引起網友討論，有人盛讚迪士尼的公主不但沒公主病，反而更加善解人意，也有人留言表示「這幕真的太美麗了」、「迪士尼公主簡直就是天使」、「這才是真正的公主！」格柏納也說，他們全家都很感謝白雪公主，謝謝她帶來無比的奇蹟。

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