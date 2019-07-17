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迪士尼繼承人到樂園臥底...員工怨「要撿垃圾吃」！悲慘生活讓她氣炸

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▲▼加州迪士尼樂園（Disney California Adventure）。（圖／記者錢玉紘攝）

▲迪士尼家族繼承人潛入樂園臥底，發現員工過著悲慘生活。（圖／記者錢玉紘攝）

記者錢玉紘／綜合報導

迪士尼樂園號稱「世界上最快樂的地方」，但先前陸續爆出員工待遇差，長期被壓榨，許多人甚至無法維持基本生活需求。迪士尼家族的繼承人艾比蓋兒（Abigail Disney）近期受訪時表示，她近期到其中一個主題樂園臥底當員工，實際體會後才發現，員工處境相當悲慘，讓她感到很憤怒。

艾比蓋兒是華特迪士尼三哥、迪士尼聯合創辦人洛伊·O·迪士尼（Roy O. Disney）的孫女。她提到，有名員工在臉書上傳送訊息給她，表達在「世上最快樂之地」工作的慘況，她決定要前往加州的迪士尼樂園進行調查，「我希望自己是真的知道真實狀況」。

艾比蓋兒在節目憤怒表示，「每一個跟我談過話的人都告訴我，他們不知道如何在臉上擠出笑容和溫暖表情，因為想到回家後，他們得從別人的垃圾堆裡找食物吃」。她提到，這絕對不是祖父洛伊最初裡想中的樂園。

艾比蓋兒表示，「當我離開的時候，我真的非常生氣，你知道，因為我祖父總是教我要尊敬幫你驗票、幫你倒汽水的每一個人，這些人才是成功的秘訣」。她希望可以保存過去祖父創造的職場文化，而當她的祖父掌管迪士尼樂園時，會提供雇用員工終身就業保障。

▲▼迪士尼家族繼承人艾比蓋兒（Abigail Disney）。（圖／翻攝自YouTube／Yahoo）

▲艾比蓋兒表示，離開樂園時，她感到非常生氣。（圖／翻攝自YouTube／Yahoo）

由於艾比蓋兒在公司沒有擔任管理職位，她將擔憂和觀察寫進了給迪士尼執行長伊格爾（Bob Iger）的一封長篇Email，內容提到，「你是一位非常優秀的CEO，可能是目前全美國最棒的，未來也將會被讚頌是一名偉大的管理者，但如果我是你，我會再做些更好的事情，我會想成為那個『創造更好環境的人』，因為你有能力可以做到」。

艾比蓋兒向伊格爾喊話，「伊格爾必須了解，他也是一名員工，就跟把人行道口香糖刮起的勞工是一樣的，他們應該跟他享有同樣的尊嚴與人權」。根據統計，伊格爾去年的所賺的薪水是迪士尼員工薪水中位數的1000倍。她認為，整個公司都存在著問題，而那些在體系內、卻不覺得有任何狀況的人「就是最大的問題」

衛報報導，迪士尼也被指控有同工不同酬的現象，一群不滿的女員工在今年4月提起團體訴訟，控訴迪士尼有系統性地減少女性員工的薪水，這個月初，又有4名女性加入提告行列，迪士尼則是始終否認該控訴。

針對艾比蓋兒的質疑，一名迪士尼發言人表示，迪士尼擁有教育計畫「Disney Aspire」替員工100%支付學費、書籍和其他雜費，到目前為止，旗下超過8.8萬名員工中，已有40%的人報名，「迪士尼是提供員工教育環境的先鋒，這樣的方式被廣泛認為是為員工創造經濟機會，以及增加向上流動機會的最佳途徑」。

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關鍵字：迪士尼,迪士尼樂園,Abigail Disney

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