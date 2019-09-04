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吃不到就掏槍！速食店三明治太夯「2周賣光」　他爆氣威脅店員：讓我買

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▲▼三明治,早餐,美食,。（圖／pixabay）

▲ 買不到熱門的三明治讓男子暴怒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州休士頓日前發生一起離譜的案件，一名男子前往連鎖速食店大力水手炸雞（Popeyes Louisiana Kitchen），想買時下最夯的雞肉三明治，沒想到卻被告知三明治已經賣完，讓他當場氣得掏出手槍威脅。休士頓警方2日晚間在推特上證實，「一名男子在餐廳的雞肉三明治賣完後拿槍指著他們。」

大力水手炸雞8月在社群媒體上展開一場巧妙的宣傳活動，使該公司的雞肉三明治未上市先轟動，同月12日正式推出後，各個分店都出現排隊人龍。英國《衛報》針對這款包有雞肉、醃黃瓜和醬料的三明治的評價是，「這可能無法拯救美國，也可能跟真愛一樣只是曇花一現，但非常美味。」

大力水手炸雞8月27日宣布，雞肉三明治已經在全國銷售一空。該公司當時向《華盛頓郵報》表示，員工正奮力工作，以便盡快讓客人享用到三明治。民眾也可以透過該公司推出的APP，在雞肉三明治恢復供應的第一時間收到通知，但顯然有人已經等不及了。

該公司在休士頓一家分店的員工向當地電視台透露，2日有3名男性、2名女性帶著一名嬰兒利用免下車點餐服務，想點雞肉三明治時卻被告知已經賣完。其中一名男子掏出手槍，威脅員工讓他購買；接著一行人將嬰兒留在車內後下車，試圖闖進餐廳，但被鎖在門外，便重新回到車上逃離現場。

美國廣播公司（ABC）援引休士頓警督克勞森（Larry Crowson）的說法指出，拔槍的男子可能面臨嚴重的攻擊指控，因為他展示武器及威脅餐廳員工。警方指出，持槍男子留著一頭雷鬼辮，臉上有刺青，穿著一件袖子部分是紅色的黑色上衣。

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