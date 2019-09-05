「我承擔、我努力、我們會勝利」　洪秀柱：不能再讓民進黨執政四年

▲洪秀柱。（資料照／記者宋良義攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨中常會4日通過提名前主席洪秀柱參選台南市立委，洪表示，去年九合一的勝選雖值得歡欣，但不能就此掉以輕心，也批評民進黨執政問題沒有解決，「我們不能夠再讓他們執政四年」。洪同時喊話「我承擔、我努力、我們會勝利」。

洪秀柱5日上午在臉書發文，她提到，自己已正式被提名為中國國民黨台南市第六選區立法委員參選人，也將會「窮盡一己之量」，在這個選區贏得勝選，為台南的鄉親爭取屬於人民的真正勝利。

洪秀柱也說，去年九合一大選社會瀰漫著一股「討厭民進黨」的氛圍，國民黨縣市首長的版圖從六席大幅增為十五席。但她不斷提醒，去年的勝選是選民對民進黨投下了不信任票，但不等於認同國民黨。「勝選固然值得歡欣，但不能就此認為明年我們也能如此輕易獲勝」。

洪秀柱批評，民進黨執政以來，不論地方治水、病媒蚊防治、兒少安全、觀光旅遊、教育政策、年金改革等等，「所有問題不但沒有解決，甚至變本加厲」。她說，這個政府只是汲汲營營的思考「如何鞏固政權、安插人事、打擊政敵、挑起對立」，這樣的政府，「我們不能夠再讓他們執政四年」。

「我願盡我所能」洪秀柱喊話，為了國家、為了人民、為了中國國民黨，為國家的前途與未來點亮一盞燈，也為台南市民燃起一把名為改變的火炬，接下來的日子還是那句老話「我承擔、我努力、我們會勝利」。

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