雲端最前線／重燃結盟態勢　郭台銘已鎖定副手人選！

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對於近日「郭柯王結盟」的聲量有逐漸下滑趨勢，永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，若外界認為「郭柯王」的合作熄火了，他們會想辦法再把火「重新點燃」。至於副手人選，蔡則表示，郭台銘已有中意的人選，一定會在9月17日前給外界答覆。《雲端最前線》5日邀請前立法委員沈富雄、前立法委員羅世雄、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討「郭柯王」的下一步。

▲郭台銘。（圖／記者李毓康攝）



距離2020總統大選剩下不到半年， 「郭柯王」走向已逐漸明朗，國民黨卻仍卡在整合這關。據了解，吳敦義為將郭台銘留在黨內，不惜祭出「不分區第一名+立院龍頭」的條件。不過，郭辦表示，郭台銘很不屑這種齷齪的政治交換戲碼，且若郭決定參選，則會是為了台灣人民的未來而奮鬥，所以這些職位對他來講是不會有任何的考慮。

另外，值得注意的是，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，近日民調皆不見起色，加上負面新聞頻傳。國民黨2020這局該打出什麼牌，才能讓韓國瑜的聲勢止跌回升，甚至回到最強母雞的角色帶動選情？《雲端最前線》5日邀請前立法委員沈富雄、前立法委員羅世雄、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討國民黨的局勢發展。

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《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。