無薪假人數暴增　吳敦義批蔡英文：美化經濟數據欺騙國人

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席吳敦義今（4）日於中常會上表示，當前中美貿易大戰，已嚴重影響我國中小企業進出口廠商接單狀況，無薪假、裁員人數逐步增加，但是看不到蔡政府拿出有效對策為中小企業解決生計問題，只看到蔡英文每天忙著跑選舉行程，再將經濟數據美化欺騙國人。

吳敦義表示，人民的感受是最真實的，如何協助青年人找出路，為中小企業營造穩定發展的社會環境，是國民黨應該努力的目標，拚經濟是國民黨的強項，請智庫協助立院黨團針對拚經濟提出相關修法建議，輔導青年創業、讓產業活下去，才是國民黨明年贏得人民支持的最佳保證。

國民黨中常4日下午通過姚江臨等多位中常委臨時提案，針對近期就業市場無薪假人數創今年新高、裁員潮大量出現，嚴重影響勞工生計，中央政府有關部會應儘早提出因應對策，建議本黨立法院黨團提出法案協助產業發展，並強烈抨擊蔡政府拿不出務實的經濟振興方案。

提案中指出，近期各行各業出現大量裁員潮，民進黨政府主推的綠能產業大廠茂迪、益通、綠能、中美晶等公司，近二年已經裁員高達近6000人。GPS系統業者近日也傳出資遣全數員工，印刷電路板大廠定穎電子也確定裁員400人。此外，依據勞動部公佈最新一期無薪假人數統計，從半個月前的26家擴增到33家，人數由2012人成長到2257人，大幅增加245人。

提案說明中質疑，蔡政府日前才吹噓說國內經濟是20年來最好的狀態，如果真是20年來最好的狀態，為何無薪假公司近期暴增，人數大幅成長？科技大廠紛紛以裁員、放無薪假渡小月，顯示產業實際狀況與政府統計數字有高度落差。請蔡政府的官員不要只會美化統計數字，人民實際的感受才重要。