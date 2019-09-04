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新北中秋節勞軍　民政局至淡水「虎嘯部隊」送禮感謝

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▲ 新北中秋節勞軍 民政局至淡水「虎嘯部隊」送禮感謝。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北中秋節勞軍，民政局至淡水「虎嘯部隊」送禮感謝。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋節將屆，新北市政府提前舉辦秋節勞軍活動，民政局長柯慶忠4日代表市長至淡水陸軍關渡地區指揮部虎嘯部隊，頒發慰勞金及文旦禮盒，由陸軍第六軍團政戰副主任胡富堯上校及關渡地區指揮部指揮官劉慎謨少將代表受贈，感謝他們發揮軍民一家的精神，於連續假期期間仍堅守崗位、善盡職責。

民政局長柯慶忠表示，市府每年舉辦不同形式的勞軍活動，包括曾將勞軍活動與家庭結合，讓國軍眷屬共同參與勞軍活動，也結合市府各局處資源辦理部隊服務到家活動，辦理申報所得稅、免費健康檢查、性別平權課程等，未來將發揮更多創意，讓勞軍的形式更多元活潑。

▲ 新北中秋節勞軍 民政局至淡水「虎嘯部隊」送禮感謝。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北中秋節勞軍，民政局長柯慶忠（右黑上衣者）4日代表市長至淡水陸軍關渡地區指揮部虎嘯部隊，頒發慰勞金及文旦禮盒，由陸軍第六軍團政戰副主任胡富堯上校（左戴帽者）代表受贈。

柯慶忠說，市府將9月訂為「敬軍愛師月」，聯合民間送上超多好康，包括新北各文化場館免費入館、知名健身房WORLD GYM提供連續20天運動會籍，及多家飯店與度假村優惠等，對軍人跟老師表達鼓勵及肯定。

陸軍第六軍團政戰副主任胡富堯上校表示，協助災害防救、守護國家安全是國軍的義務與責任。市府每年定期舉辦勞軍活動，與國軍部隊互動良好，是軍民關係的典範，也有助市民了解部隊與地方是一體的，進而給予部隊更多的支持。

關渡地區指揮部指揮官劉慎謨少將表示，關渡指揮部的虎嘯戰技隊成立於2016年，目前22位成員，成立時為強化官兵近戰能力，將奪刀、奪槍、擒拿術等綜合格鬥訓練等納入課程運用。2018年起應邀至336愛奇兒公益活動及各高中職、大學校慶等實施操演，廣獲民眾好評。近期則轉型以功力擊破、綜合格鬥為主體的操演，期許成為一支能戰敢戰勝戰的鋼鐵勁旅。

除了到營區勞軍，9月中旬市府也規劃到板橋榮譽之家慰問老榮民，還有替代役男協助獨居老兵進行居家清潔，用行動向老英雄們致敬，展現公益精神。

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