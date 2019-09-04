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朱銘創作66年「歡喜做甘願受」　獲總統文化獎文化耕耘獎

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▲ 朱銘創作66年「歡喜做甘願受」 獲總統文化獎文化耕耘獎。（圖／朱銘美術館提供）

▲ 朱銘創作66年「歡喜做甘願受」，獲總統文化獎文化耕耘獎。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中華文化總會4日公布第十屆「總統文化獎」得獎名單，朱銘美術館創辦人朱銘榮獲「文化耕耘獎」。朱銘得知獲獎後表示，他從15歲開始學雕刻，到現在81歲還在創作，真的耕耘了很久，他生肖屬牛，耕耘是「歡喜做甘願受」，可是我一個人耕耘，力量很小，還好有朱銘美術館和我一起打拚。

「文化耕耘獎」獎項旨在獎勵「長期在文學、音樂、美術、視聽、建築、展演等藝術領域中辛勤創作，並以其專業積極推動、參與社會關懷、人文啟蒙等活動，表現卓然有成，堪稱楷模、典範者。

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朱銘自1987年開始籌建朱銘美術館，成立美術館，是為了呈現藝術發展的過程；成立基金會是要讓美術館能永垂萬世，也是為了作品建設一個好歸宿。朱銘總是說「錢本是社會的，回歸社會叫圓滿」。

朱銘美術館於1999年9月19日開館，是朱銘投入12年打造出來的最大作品，美術館2019年剛好20周年，美術館有70幾個同仁和我一起耕耘，他們很努力推廣台灣的雕塑和藝術教育，讓很多台灣的大人小孩、來台灣旅遊的外國朋友，都能看見台灣的藝術之美。朱銘說，再一次謝謝大家對我個人、以及美術館工作團隊的肯定，也恭喜其他得獎人。

朱銘美術館在過去20年來，接待逾280萬位觀眾，成為台灣民眾的共同記憶，是遊客心目中「最有溫度的美術館」，並且致力於推廣雕塑藝術、推動兒童藝術教育，實踐朱銘的美學觀「種活藝術的種子在心田」。

為慶賀朱銘美術館20歲生日，9月14日將舉辦朱銘美術館20周年館慶晚會，雲門舞集創辦人林懷民特於引退前夕，率雲門舞者在館慶之夜演出「太極門下舞水月」，演繹一場朱銘雕塑、雲門舞蹈在流動飄忽的光影間虛實對話的絕美演出。預約報名已經額滿，須憑報名QR Code才能入場觀賞。

▲ 朱銘創作66年「歡喜做甘願受」 獲總統文化獎文化耕耘獎。（圖／朱銘美術館提供）

▲ 朱銘創作「2014刻劃人間」香港藝術館個展。

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