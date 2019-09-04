新北結合「小學課本的逆襲」　連續5天用插畫宣導交通安全





▲新北市政府找「小學課本的逆襲」合作。（圖／新北市政府提供，下同）

記者袁茵／新北報導

新北市政府宣導交通安全推出新活動，找來知名圖文插畫「小學課本的逆襲」合作，自即日起連續五天（4日至8日）推出「路口搜奇番外篇！」交通宣導網路活動，提醒市民朋友們來注意外出用路安全，並鼓勵分享提醒好友們重視交通安全，參加活動更有機會獲得防水藍牙喇叭、超商商品券等好禮。

根據交通部統計，路口是最常發生交通事故的地點，新北市政府除全力進行宣導，並致力於打造友善用路環境，市民朋友們不論開車行走時務必記得「路口慢、看、停」，保護自我安全。

新北市新聞局長蔣志薇表示，借重社群力量，今年度與知名圖文插畫「小學課本的逆襲」合作，製作「路口搜奇番外篇！」希望透過幽默風趣的漫畫對白內容，讓民眾在趣味中了解正確用路安全行為，例如「過馬路時綠燈秒數不夠時，不要追趕小綠人」、「車輛等紅燈時，距離斑馬線三公尺比較安全」等，歡迎市民朋友多多參與分享。

今日一上線，粉絲反應熱烈，紛紛提醒好友們過馬路不要低頭滑手機、遠離大型車、注意號誌不闖黃燈…等。新北市政府新聞局表示「路口搜奇番外篇！」系列活動貼文共五篇，自9月4日起到9月8日每天一篇，民眾可透過【我的新北市】fb活動網站並貼文分享給身邊的親朋好友，就有機會抽防水藍牙喇叭及DIY彈珠台、超商商品券等好禮，活動時間至9月18日止，分享越多、中獎機會越高，活動詳情請上【我的新北市】fb。