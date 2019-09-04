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好市多牛肉放久了一樣好吃！　專家點出「關鍵原因」：能多放3個月

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▲▼好市多牛肉。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲好市多牛肉放不壞的關鍵原因，原來是包材。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

網搜小組／柯振中報導

好市多販售的肉品相當熱門，其中的里肌牛肉更是在眾人的掃貨清單內。不過，從海外運輸過來的肉品是如何保鮮？有專家說明，主要的決勝點在於包材，而好市多使用的「真空包裝」又跟市售包材有些不同，才能讓牛肉額外多出3個月的保鮮期。

根據《食力FoodNEXT》報導，台灣希悅爾股份有限公司食品包材技術諮詢專員洪坤楠說明，一般市售的真空包裝袋材質較硬，無法在抽氣時完全貼合肉品，導致袋子表面出現皺褶，持續對肉品造成真空壓力，讓肉品容易出水。

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洪坤楠指出，好市多所使用的真空包裝袋採用特殊材質製成，質地較為柔軟，抽成真空後，能夠完全貼合肉品，加上抽氣完畢後，還會進行一道「熱水收縮爐收縮」的手續，保持肉品水分、增加包材韌性，才讓肉品經過長途運送，還能保有良好的品質。

洪坤楠提到，想要延長生鮮肉品的保存時間，要把握住「溫度」、「氧化」等重點，一定要使用阻隔性高的材料來包裝，讓肉品保持在真空狀態下保存，才能延長保鮮期。他強調，真空包裝就如同肉品的「第二層皮膚」，如果品質夠好，不但能讓牛肉在冷長狀態下增加3個月的保存期，豬肉、羊肉等肉品也能增加數十天的保鮮期。

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