好市多1kg金條「1年飆漲30萬」！　網捶心肝：當初沒買真的後悔了…

▲去年5月還是左圖的價格，今年8月30再看已經漲到右圖的價錢。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友日前去逛好市多直呼，「原來逛好市多不只花錢，還能賺錢！」因為他去年5月看中一塊1公斤金條，要價126萬4999元，當時他並沒有衝動下手，直到事隔1年後，他逛好市多再度看見同樣的金條，這次竟然漲到156萬9799元，足足飆漲30幾萬。照片曝光後，許多網友都悲憤地說，「我沒買真的後悔了，當初就在猶豫。」

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原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，由於貿易戰的因素，國際金價創下6年來新高，好市多這塊金條短短1年就漲了30幾萬，如果去年有買的網友真的賺到了。他也提醒，黃金條塊回售價和股票一樣起起伏伏，想脫手的還是要持續關注當日國際牌價。

▲原PO提醒，如果是跌價想退貨，好市多的黃金超過5兩就不能退。（圖／記者謝婷婷攝）



很多網友看了都表示，去年沒買實在很可惜，「早知道一年前就先買十塊起來放。」「真是千金難買早知道！」不過，一塊金條就要100多萬，一般人也要口袋夠身才買得起，「首先，你要先有126萬元。」「還是吃吃999黃金巧克力就好惹…」「好可惜，原來這些我都買不起。」

還有人分享自身經驗，「我4月底在costco買了10個10克的天下第一福，一個14699（元），現在上網查16599（元），一個差2000（元）。」但也有人提到，如果今天金價是下跌的狀況，那有辦法拿去好市多退貨嗎？原PO回應，「好市多買黃金，5兩以下才能使用退貨機制」，所以如果是買像這種1公斤金條就無法退貨。

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