　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸「豬肉荒」飛漲超過2倍　民眾分屍賣場生肉、爭扛活豬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 上海Costco迎來首個周末，消費者搶購豬肉，導致賣場補貨速度跟不上。（圖／記者陳政錄攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

受到貿易戰及豬瘟影響，大陸豬肉供應量不足，導致市場價格持續狂漲，翻了2倍以上。部分地區從9月開始已陸續出現了豬肉限量供應、限價的現象，為了吃到豬肉，民眾像是喪屍出動一般，瘋狂竄入賣場搶購、為了多拿幾盒大打出手，甚至還有人圍堵運豬車，打算將整頭豬活活扛走，過程中也發生不少掛彩事件。

據了解，去年受到非洲豬瘟開始蔓延影響，不少養豬場遭到強制關閉，導致豬肉供應吃緊，再加上貿易戰延燒，大陸暫時停止向美國進口豬肉，轉從俄羅斯進口了大量豬肉，剛好俄羅斯也發生了豬瘟，能食用的豬肉因而變得越來越少。

▲ 為防治非洲豬瘟，大陸各地的養豬場撲殺豬隻。（圖／CFP）

根據《新京報》報導，自今年夏季開始，市場豬肉價格飛漲。民眾鄧先生就提到，自己所居住的南方城市，豬肉價格的漲幅方面，已經遠遠高於平均漲幅的30%到50%，「以前我們這裡的豬肉一斤（約0.5公斤）只要14塊人民幣（約新台幣61元），但現在我去超市買豬肉，發現一斤竟然要50塊（約新台幣218元），這價格上漲的可不是只有一點點，而是翻了幾倍。」

豬肉短缺與價格飛升，讓豬肉變得相當搶手，像是上周才剛開幕的上海Costco，民眾就彷彿喪失入侵般，蜂擁而上爭搶豬肉，不是互不相讓直接當場打起來，就是將一整盒豬肉「分屍」，硬挖硬掰成好幾份；甚至連養豬場及運豬車也遭殃，有民眾直接圍堵車輛、闖入養豬場，光明正大的將整隻豬活活抬走。這一系列瘋狂行徑也造成多人受傷。

為了解決豬肉供應量不足的問題，目前已經有南寧、海口、江西、廣東、江蘇、四川等近十個省市祭出相關政策，採取限價、補貼等政策，以控制、解決豬肉價格上漲、供應量不足帶給消費者的影響。其中像是廣西南寧市政府就在1日發布通知，要求各大菜市場對豬肉採取限量提供，位子淥綜合市場甚至還開始使用「肉票」，規定每位市民憑票最多只能購買兩斤豬肉。

▲▼菜市場豬肉攤商。（圖／翻攝自微博）

▲ 菜市場豬肉攤採「豬肉限價、限量供應」措施。（圖／翻攝自微博）

當局目前也計畫透過其他方式，提高豬肉的供應，例如商務部打算在市場投入「中央儲備凍豬肉」，並從不同的海外國家大量進口豬肉，希望憑藉南美洲巴西等國家的進口豬肉，以彌補美俄兩國豬肉進口方面的缺陷。

ET快訊
快訊／桃園龍潭1男當街遭槍擊！身中數槍倒臥血泊
剛搬來就用260度電！她10天狂噴1560元…網揪電費殺手
遺體前擲筊問「想去爸爸家嗎？」烏來簡小弟回應了…爸看結果大哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林鄭將丟重磅彈！港股「一路狂飆」1100點...站上26000點

港鐵太子站深夜爆衝突　21歲男學生頸傷陷昏迷

華聞快遞／廈門「對外開放」邁向高層次　搭橋助力兩岸融合

左右一刀傷見骨！美艷人妻當街慘遭「割喉放血」　6歲女兒目睹狂抖：沒有媽媽了

Prada香港旗艦店明年撤出銅鑼灣　貿易戰+反送中奢侈品牌銷量減6成

乘客帶行動電源上飛機「自燃起火」　空姐1招秒滅火

陸「豬肉荒」飛漲超過2倍　民眾分屍賣場生肉、爭扛活豬

批龍應台「花園雞蛋」評香港　人民日報：美化暴力捆綁市民

林鄭月娥晚間召集建制派議員　港媒：估計將撤回逃犯條例

影／正妹女模特挑戰「街頭卸妝」　素顏真面目網看傻：是初戀的感覺！

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

林鄭將丟重磅彈！港股「一路狂飆」1100點...站上26000點

港鐵太子站深夜爆衝突　21歲男學生頸傷陷昏迷

華聞快遞／廈門「對外開放」邁向高層次　搭橋助力兩岸融合

左右一刀傷見骨！美艷人妻當街慘遭「割喉放血」　6歲女兒目睹狂抖：沒有媽媽了

Prada香港旗艦店明年撤出銅鑼灣　貿易戰+反送中奢侈品牌銷量減6成

乘客帶行動電源上飛機「自燃起火」　空姐1招秒滅火

陸「豬肉荒」飛漲超過2倍　民眾分屍賣場生肉、爭扛活豬

批龍應台「花園雞蛋」評香港　人民日報：美化暴力捆綁市民

林鄭月娥晚間召集建制派議員　港媒：估計將撤回逃犯條例

影／正妹女模特挑戰「街頭卸妝」　素顏真面目網看傻：是初戀的感覺！

太空人史普林格跳接美技後　重摔全壘打牆弄傷頭部

缺錢找小廣告「救急」　急交存摺金融卡成詐騙集團共犯

老婆肚餓低頭嗑飯...牠肉掌輕拍背「慢點吃別噎到！」　6千奴才閃瞎

Visa秘書服務APP上線！　機票、住宿、票券預定通通一次搞定

老公送生日禮物「等3個月」終於到了！　陳妍希PO照…網狂盯右下角：好閃

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後關鍵原因神分析　網推這家：意外好喝

林鄭將丟重磅彈！港股「一路狂飆」1100點...站上26000點

金鐘54／王少偉錄影爆血「有危險還是要栽下去！」　等18年終拿金鐘門票

U18世界盃／澳洲驚險闖進複賽　已有2勝占有利領先位置

沒有賣不掉的價格！屋主缺錢急售賠千萬　打壞蛋黃區6年新古屋行情

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

大陸熱門新聞

上海Costco開幕5天「爆退..

她約帥哥一夜情！一覺醒來身邊變..

俄航飛北京航班在莫斯科機場撞機

外送員滑手機摔車慘遭貨車輾死

習近平：港澳台工作越來越複雜

林鄭月娥晚間召集建制派議員

即／港鐵太子站衝突升級　1年輕..

影／搭公車首用行動支付　他下秒..

湖北小學「8死2傷」兇嫌曾挖女..

4公尺巨蟒生吞「40公斤山羊」

2歲童眼睛竄「6條透明噁蟲」醫..

影／學餐見超低胸正妹！彎腰打飯..

1人1屍共處一室　11歲女童失..

正妹街頭卸妝　網看傻：是初戀！

更多熱門

相關新聞

不畏美股下跌逾1%　台指期開盤上漲20點

美國 8 月 ISM 製造業採購經理人指數（PMI）跌破 50 枯榮線，恐有經濟衰退徵兆，加上中美 9 月談判日期還無下文，市場不確定感瀰漫，道瓊跌 285.26 點。不過，台指期不畏美股下跌逾1%的衝擊，今（4）日 ，開盤上揚20點，來到10,563點。

中美商會：美企已開始撤出中國

台客帶大陸豬肉月餅　3天4人挨罰20萬

陸媒：上海好市多各處有「台味」

大陸在WTO提起訴訟　抗議美加徵15%新關稅

關鍵字：

豬肉荒豬肉貿易戰廣西Costco中央儲備凍豬肉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

好市多中和店將實施新政策　網推爆

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面