陸「豬肉荒」飛漲超過2倍　民眾分屍賣場生肉、爭扛活豬

▲ 上海Costco迎來首個周末，消費者搶購豬肉，導致賣場補貨速度跟不上。（圖／記者陳政錄攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

受到貿易戰及豬瘟影響，大陸豬肉供應量不足，導致市場價格持續狂漲，翻了2倍以上。部分地區從9月開始已陸續出現了豬肉限量供應、限價的現象，為了吃到豬肉，民眾像是喪屍出動一般，瘋狂竄入賣場搶購、為了多拿幾盒大打出手，甚至還有人圍堵運豬車，打算將整頭豬活活扛走，過程中也發生不少掛彩事件。

據了解，去年受到非洲豬瘟開始蔓延影響，不少養豬場遭到強制關閉，導致豬肉供應吃緊，再加上貿易戰延燒，大陸暫時停止向美國進口豬肉，轉從俄羅斯進口了大量豬肉，剛好俄羅斯也發生了豬瘟，能食用的豬肉因而變得越來越少。

▲ 為防治非洲豬瘟，大陸各地的養豬場撲殺豬隻。（圖／CFP）

根據《新京報》報導，自今年夏季開始，市場豬肉價格飛漲。民眾鄧先生就提到，自己所居住的南方城市，豬肉價格的漲幅方面，已經遠遠高於平均漲幅的30%到50%，「以前我們這裡的豬肉一斤（約0.5公斤）只要14塊人民幣（約新台幣61元），但現在我去超市買豬肉，發現一斤竟然要50塊（約新台幣218元），這價格上漲的可不是只有一點點，而是翻了幾倍。」

豬肉短缺與價格飛升，讓豬肉變得相當搶手，像是上周才剛開幕的上海Costco，民眾就彷彿喪失入侵般，蜂擁而上爭搶豬肉，不是互不相讓直接當場打起來，就是將一整盒豬肉「分屍」，硬挖硬掰成好幾份；甚至連養豬場及運豬車也遭殃，有民眾直接圍堵車輛、闖入養豬場，光明正大的將整隻豬活活抬走。這一系列瘋狂行徑也造成多人受傷。

為了解決豬肉供應量不足的問題，目前已經有南寧、海口、江西、廣東、江蘇、四川等近十個省市祭出相關政策，採取限價、補貼等政策，以控制、解決豬肉價格上漲、供應量不足帶給消費者的影響。其中像是廣西南寧市政府就在1日發布通知，要求各大菜市場對豬肉採取限量提供，位子淥綜合市場甚至還開始使用「肉票」，規定每位市民憑票最多只能購買兩斤豬肉。

▲ 菜市場豬肉攤採「豬肉限價、限量供應」措施。（圖／翻攝自微博）

當局目前也計畫透過其他方式，提高豬肉的供應，例如商務部打算在市場投入「中央儲備凍豬肉」，並從不同的海外國家大量進口豬肉，希望憑藉南美洲巴西等國家的進口豬肉，以彌補美俄兩國豬肉進口方面的缺陷。