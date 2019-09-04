基隆0602豪雨落石擊汽車請求國賠　法院：「天災無法擋」駁回

▲ 基隆0602豪雨天災無法擋，邊坡落石擊汽車請求國賠遭駁回。（圖／示意圖與本案無關／記者黃克翔攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市謝姓男子將汽車停在道路邊坡下方，遭遇2017年6月2日0602豪雨，導致邊坡的防落石網、Ｈ型鋼及土石滑落，壓毀謝男汽車，修理費用將近20萬元，謝男認為是市府管理缺失，提出國家賠償。基隆市政府表示，當天雨量已達「豪雨」標準，屬於天災，與市府管理無關，法院認為兩者無因果關係，駁回國賠聲請。

2017年6月2日謝男將車輛停在基隆市道路邊坡下方，詎料當日0602豪雨，該邊坡土石滑落，連同阻擋設施之Ｈ型鋼、防落石網一同滑落，砸毀謝男車輛，修理費用將近20萬元，謝男不甘損失，認為無連日大雨、無颱風警報，這件意外並非屬天災所致，是市府未善盡管理之責任，致Ｈ型鋼鏽蝕，無法承受突來的土石滑動，才會造成Ｈ型鋼板及土石滑落，壓毀謝男汽車，進而請求國家賠償。

市府指出，該路段因有土石滑動、小型落石，進而設置Ｈ型鋼，10多年來，都能有效防止落石，市府工務處巡查人員亦會不定時巡檢，事故發生前巡查人員也沒有發現有落石，及Ｈ型鋼表面鏽蝕發生斷裂滑動情況。

判決書指出，基隆市0602當天，降雨量高達337.6毫米，已達中央氣象局所訂的120毫米「豪雨」標準以上，非常容易發生土石滑動，已屬不可抗力之天然災害，依據現場滑落土石體積推估，滑落土石之衝擊力量是Ｈ型鋼阻擋之能量70倍以上，法官認為，縱使Ｈ型鋼沒有任何鏽蝕情形下，亦不足以防護該事故土石的滑落，所以車輛之受損與Ｈ型鋼沒有任何鏽蝕，欠缺相當因果關係，駁回謝男國賠聲請，全案辯論終結，仍可上訴。