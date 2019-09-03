▲ 基隆秋冬擴大國旅住宿補助，每房補助1000元加碼送神祕小禮。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府配合交通部觀光局國旅秋冬遊補助9月上路，針對自由行旅客，即日起至12月31日止，於周日至周五平日入住基隆市23家合法旅宿，每人就可以享有一次補助，每房補助1000元的好康優惠，市府還加碼贈送神祕小禮物。市長林右昌3日特別邀請大家在秋冬到基隆來趟小旅行。

交旅處長李綱表示，自由行旅客可至「臺灣旅宿網」連結至「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」網頁專區，查詢有參加活動的基隆觀光旅館、旅館或民宿。市府也鼓勵各家業者推出多元豐富的優惠，以提高住房率，帶動基隆市觀光旅遊熱潮。

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▲ 基隆正濱漁港繽紛「彩色屋」超夢幻。

李綱舉例說，若是夫妻兩人一起來玩，每房一晚可以省下1000元，不過夫妻兩人各登入一次的話，就可以使用兩次；團體旅遊的話則是每天500元，原則上是兩天一夜，每個人可以省下1000元，若15人以上並且是三天兩夜以上的遊程，則是加碼到每天1000元，每個人可以省下3000元以上。

林右昌指出，秋冬旅遊首選就是基隆，不管是安排兩天一夜或是三天兩夜的遊程，結合東北角及北海岸觀光廊帶，基隆都是最適合住宿的地點，現在只要住宿在基隆，特別加碼贈送環保吸管、購物袋小禮物（每房一份），歡迎全國民眾秋冬來基隆一遊。

交旅處表示，基隆市的觀光潛力無窮，包括封島5年，最近重啟秘境的基隆嶼、暢遊和平島及彩色屋、阿根納造船廠、碧砂漁港、海科館及潮境公園等景點，天氣漸涼還能大啖漁夫鍋、秋蟹等海鮮美食，吃喝玩樂來基隆最對way。

▲「台灣龍珠」美譽的基隆嶼。