貓狗互咬掛彩流血　他怒控女同事摔死幼貓...和解收場

▲ 羅生門幼貓被摔死，貓狗大戰引發同事對簿公堂。（圖／示意圖與本案無關／翻攝自免費圖庫pexels）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市洪姓男子與公司李姓女同事共同分租房屋，洪男在租屋處飼養一隻幼貓，2019年5月某日李女鍾姓男友帶了飼養之柴犬到租屋處，不料發生貓狗互咬意外雙雙掛彩流血，洪男見愛貓流血，質問並毆打李女，事後，洪指控李女重摔幼貓致死，控告李女違反動物保護法，李辯稱不小心碰撞摔到幼貓，兩好友為了貓狗對簿公堂，最後和解收場。



洪男與李女是公司同事，一起分租房屋居住，2019年5月底，洪男外出，李的鍾姓男友帶了飼養之柴犬探視李女，但並未將柴犬綁住，致發生貓狗互咬，兩人聽到貓狗爭吵聲，雖迅速到客廳將貓狗隔開並止血包紮。



洪男返家後看到幼貓因流血包紮，質問李女，李女因正在處理柴犬傷勢，未予理會，洪男於是動氣毆打並將李女摔倒，沒想到李女起身時碰到男友手上的小貓，幼貓因此掉到地上致死，洪男乃指控李女重摔幼貓致死。

經調查，洪指控李找貓兒出氣，用力將幼貓朝地面重摔致死；李則辯稱因遭洪摔倒鍾姓男友扶她起來時，不小心碰到男友手上的小貓，因此掉到地上摔死，洪男指控李女違反動物保護法重摔幼貓致死，李女最後取得洪諒解和解收場，基隆地檢署則不起訴處分李女。