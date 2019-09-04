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女工掉入攪拌機慘死　急call廠商拆解！關廟畜牧場停工受檢

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記者林悅／台南報導

台南關廟1家畜牧場9月4日上午發生1起工安意外，一名57歲吳姓女員工，工作時不慎掉入飼料攪拌機內，台南市消防局據報緊急出動消防分隊前往救援，但消防人員到場時，發現吳女已受機器攪拌慘死，全案由台南市警歸仁分局調查偵辦中。

▲台南關廟1家畜牧場發生工安意外，一名吳姓女員工，工作時不慎掉入飼料攪拌機內受機器攪拌慘死，全案由台南市警歸仁分局調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南關廟1家畜牧場發生工安意外，一名吳姓女員工，工作時不慎掉入飼料攪拌機內受機器攪拌慘死，全案由台南市警歸仁分局調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南關廟1家畜牧場發生工安意外，一名吳姓女員工，工作時不慎掉入飼料攪拌機內受機器攪拌慘死，全案由台南市警歸仁分局調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局4日上午7時43分許接獲民眾通報，位於台南市關廟區五甲路冠福畜牧，有女員工掉入飼料攪拌機，消防局緊急派出關廟、復興、和特搜等消防分隊救助器材車輛、救護車5車6人到場救援。

▲台南關廟1家畜牧場發生工安意外，一名吳姓女員工，工作時不慎掉入飼料攪拌機內受機器攪拌慘死，全案由台南市警歸仁分局調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警消和救護人員到場時，發現攪拌機內的吳姓女員工（57歲）已受機器攪拌明顯死亡。據了解，案發當時因機器疑來不及斷電，導致死者遺體血肉模糊難以辨識，業者聯絡機器廠商前來拆解切割攪拌機，之後才能協助移出死者遺體。

▲台南關廟1家畜牧場發生工安意外，一名吳姓女員工，工作時不慎掉入飼料攪拌機內受機器攪拌慘死，全案由台南市警歸仁分局調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警歸仁分局案發後派員到場拉起封鎖線管制人員出入，偵查隊及鑑識人員並到場勘查蒐證，釐清相關案情依法調查偵辦外，因此案係屬工安意外，另通報市府勞工局派員查處。

▲台南關廟1家畜牧場發生工安意外，一名吳姓女員工，工作時不慎掉入飼料攪拌機內受機器攪拌慘死，全案由台南市警歸仁分局調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局指出，該局在第一時間接獲通報，馬上派員到現場勘查，並要求業者停工受檢，等調查結束會填寫重大職災報告書，提送檢察官依法追究相關責任。

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