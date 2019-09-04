雄檢《非常女》推新招！　毒癮緩起訴「入監獄靜坐1小時」

▲高雄地檢署檢察官陳筱茜推動「吸毒緩起訴」進監獄靜坐 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了戒除毒癮，高雄地檢署推出「震撼觀護」，把遭判「緩起訴」的吸毒者送進監獄，不過並不是將他們關起來，而是透過「靜坐」1小時的方式，讓他們體驗失去人身自由的感覺，同時讓心理師帶領進行正念的演練，而推動這個計劃的人是高雄地檢署檢察官陳筱茜，曾經為了反賄選，還扮起布袋戲女主角《非常女》。

檢察官陳筱茜表示這種讓接受緩起訴的吸毒者到監獄裡頭靜坐，是參考美國藥事法庭運作，對於符合緩起訴條件的吸毒個案，依據綜合評估結果給予不同的處遇命令，擺脫傳統吸毒者不是入監就是入院，這是對毒癮者給予的第三條路，可以減少監獄短期自由的弊端以及醫療資源的浪費。

▲高雄地檢署檢察官陳筱茜推動「吸毒緩起訴」進監獄靜坐 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄地檢署檢察官陳筱茜推動「吸毒緩起訴」進監獄靜坐 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳筱茜強調這個方法有透過老師來帶領他們，用「正面靜坐」方式去改變他們，而且還沒進到牢房之前，老師會先花1個小時的時間溝通，講解這個靜坐的意義。其實這種方式是全台灣首度採用的新作法，而推行的陳筱茜檢察官從過去以來，對於宣導反毒、反賄，都不排斥有新的作法。

早在2010年8月7日的時候，時任高雄地檢署主任檢察官黃彩秀就曾經帶著三名漂亮女檢察官來擔任《非常女》，不僅改編《非常女》歌詞變成反賄宣導以外，還邀請三位女檢察官進錄音室配唱，當時黃彩秀表示這三名女檢是特別選出六年級後段班美女，不僅會辦案，歌也唱得好聽。不過三名漂亮女檢的之一的陳筱茜台語不流利，在錄音配唱時還特別拜託男友指導。

▲高雄地檢署檢察官陳筱茜還曾經扮過《非常女》。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而私底下的陳筱茜也相當大方，就在3日前往高雄監獄舉辦靜坐當天，一身白色T恤以及牛仔褲，不仔細看還真像個大學生，而對於記者開口提問「年齡」時，當場羞喊：「哪有第一次見面的首個問題就問那麼直接的」，還頻頻跟高監的人員來「碎念」，充分表現率真的一面。

▲高雄地檢署檢察官陳筱茜推動「吸毒緩起訴」進監獄靜坐 。（圖／記者吳奕靖攝）