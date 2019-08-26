國發會支持桃園捷運三鶯延伸八德段　計畫總經費約116.41億元　

▲桃園都會區大眾捷運系統路網圖。（圖／捷運局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運局長陳文德表示：市府委託新北市府辦理的的「臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發可行性研究報告書」，26日由副市長游建華率隊出席國發會審查，獲同意支持，捷運局將儘速修正報告書送行政院核定，積極展開後續環評等工作。

陳文德說，捷運三鶯延伸八德段於2016年7月25日首次報交通部審議，經6次審查，今年5月獲交通部審查通過後核轉行政院審議，國發會今天表示，同意支持本計畫可行性研究，近期將送行政院核定。捷運局的目標是在2021年核定綜合規劃，7年後延伸段完工通車，提升桃園聯外交通的便利性，形成北北桃一小時居住、工作、就學及休閒的共同生活圈。

▲桃園都會區大眾捷運系統路網圖。（圖／捷運局提供）

捷運三鶯延伸八德段全長約3.9公里，設置2站，路線起點在臺北捷運三鶯線鶯桃福德站(LB12站)，以高架方式沿著「八德區和強路至介壽路新闢道路」行經八德非都市計畫農業區轉為地下，銜接桃園捷運綠線G04站，計畫總經費約116.41億元，中央補助50.85億元，桃市府分攤65.56億元，自償率30.07%。

捷運三鶯線延伸八德段連結桃園「三心六線」捷運路網和新北「三環六線」捷運路網，未來LB14站與桃園捷運綠線G04站採「地下雙鐵共構」，捷運工程局陳文德局長表示：捷運三鶯線的LB14站與捷運綠線G04站未來會在地下轉乘，捷運綠線在上、三鶯線延伸八德段在下，串連台北、板橋、新北和桃園地區，未來八德區會是桃園往返新北及台北重要的轉乘點之一，透過站內轉乘，30分鐘就能快速的從八德經三峽鶯歌到土城，縮短桃園到台北的通勤時間。