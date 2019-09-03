劍魚颱風狂打轉只活18小時！玲玲「開眼」恐升級中颱　氣象局說話了

▲玲玲颱風眼出現，恐持續長成中颱。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／綜合報導

今年第14號輕度颱風「劍魚」（KAJIKI）中心在中南半島近似滯留、打轉，中央氣象局表示，日本方已於3日晚間8時判定，劍魚已減弱為熱帶低壓，預計難以回到颱風等級，恐繼續減弱進入大低壓帶中，往東移動可能性較大。至於13號玲玲颱風持續北上通過台灣東部外海，4、5日（周三、四）2天影響最明顯，全台有雨，西半部、東北部嚴防大雨或豪雨。

台灣附近洋面雙颱共舞持續僅約1天時間，日本隨即於3日晚間8時正式將劍魚颱風降格，判定已經減弱為熱帶低壓TD18，從3日凌晨2時生成到晚間8時僅活18小時。氣象局向《ETtoday新聞雲》表示，根據觀測TD18（原劍魚）中心目前位在海口西南方約400公里海面上，未來環境不利發展，恐繼續減弱進入大低壓帶中，預估持續向東北、東北東移動，於周末影響台灣天氣。

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▲玲玲增強北上，劍魚颱風「只活18小時」減弱為TD18！（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）



氣象局表示，玲玲颱風強度、暴風圈則都有增強，3日下午依據可見光雲圖，已清晰能見其颱風眼位置，代表結構很紮實，7級暴風半徑也已擴大至150公里，有發展為中度颱風趨勢。晚間8時颱風中心位在鵝鑾鼻東南東方約380公里海面上，以時速11公里速度，持續向北北東朝台灣東方外海通過，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風。

氣象局預報，4日受玲玲颱風外圍環流影響，各地都有局部大雨或豪雨發生機率。西半部及東北部地區降雨機率高，有短暫陣雨或雷雨，桃園以北、宜蘭、中南部沿海及恆春半島位處迎風面，整天都有雨勢，其他地區偏向午後降雨較明顯，背風面的花東降雨較為局部，同樣偏向午後熱力作用的降雨。

玲玲颱風預估5日（周四）持續從台灣東方外海北上，氣象局指出，受其外圍環流影響，桃園以北、中南部沿海及恆春半島仍有整天性降雨，其他地區午後雨勢較明顯，仍有局部大雨或豪雨發生機率。到了6至8日（周五至日）玲玲北上後，低壓帶持續影響，天氣仍不穩定，中南部及花東地區有短暫陣雨，北部及東北部地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▼劍魚中心近似在中南半島滯留，逐漸減弱成熱帶低壓，未來環境仍不利發展。（圖／翻攝NOAA）

