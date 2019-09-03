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玲玲長大了甩「豪雨彈」　全台降雨時間表出爐！雙颱接力連雨4天

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▲▼玲玲長大了甩「豪雨彈」　全台降雨時間表出爐！雙颱接力連雨4天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

台灣附近洋面好熱鬧！中央氣象局表示，第13、14號颱風「玲玲」、「劍魚」接連生成，玲玲一路北上，強度、暴風半徑都有增強趨勢，3日晚間至4日（周三）中南部有較大雨勢，4至5日（周四）2天影響最明顯，全台有雨，尤其西半部、東北部嚴防大雨或豪雨；至於劍魚則在中南半島打轉，預估6日（周五）以後逐漸接近華南沿海，一直到周末，先後受玲玲外圍環流及低壓帶影響，各地都易雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，玲玲7級風暴風半徑已經擴大到150公里，3日入夜開始將受外圍環流影響，東半部、中南部、北部山區容易出現短暫雨或雷雨，尤其是到4日清晨，中南部地區可能出現較大雨勢，4、5日颱風最接近台灣陸地，北上過程中，暴風圈經過東邊警戒海面的邊緣，發海上警報機率較為降低。

▲▼玲玲長大了甩「豪雨彈」　全台降雨時間表出爐！雙颱接力連雨4天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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▲▼玲玲長大了甩「豪雨彈」　全台降雨時間表出爐！雙颱接力連雨4天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

受玲玲颱風外圍環流影響，氣象局預報，4日西半部及東北部地區降雨機率高，有短暫陣雨或雷雨，其中桃園以北、宜蘭、中南部沿海及恆春半島位處迎風面，雨勢較為持續，降雨持續整天，其他地區午後雨勢較明顯，至於背風面的花東降雨局部，同樣偏向午後熱力作用的降雨。提醒民眾，大氣環境不穩定，各地有局部大雨或豪雨發生機率，高溫也因此略降到30到32度左右。

氣象局預估玲玲颱風「風雨時程」表－

●3日晚至4日晨：玲玲颱風漸接近，天氣不穩定，中南部留意局部較大雨勢。

●4日至5日：玲玲颱風影響最明顯，全台有雨，西半部、東北部留意大雨或豪雨。

●6日以後：玲玲颱風遠離，但仍受低壓帶影響，中南台灣仍易出現降雨，也須留意劍魚颱風動態。

▲▼玲玲長大了甩「豪雨彈」　全台降雨時間表出爐！雙颱接力連雨4天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼玲玲長大了甩「豪雨彈」　全台降雨時間表出爐！雙颱接力連雨4天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

氣象局提醒，3日開始至週末，隨著太平洋高壓逐漸東退，南邊的大低壓帶北抬，台灣天氣將先後受玲玲颱風外圍環流以及低壓帶影響變得不穩定，容易下雨，有時雨勢也會較明顯，此外，台灣沿海也容易有較強陣風，尤其未來幾天東半部、南部、基隆北海岸沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生。

根據氣象局觀測，玲玲颱風3日下午2時中心位在鵝鑾鼻東南東方370公里海面上，以時速12公里速度持續向北北東移動，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，7級暴風半徑150公里，10級暴風半徑50公里。

劍魚颱風3日下午2時中心則位在鵝鑾鼻西南西方1510公里海面，中心近似滯留，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，7級暴風半徑80公里。另外威克島西南方海面的熱帶低壓，持續以時速18公里速度向西北西移動。

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