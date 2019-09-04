22頻道10月斷訊？NCC管定了



▲全國數位有線電視（圖／記者黃克翔攝）



記者陳世昌／台北報導



全國數位、北都兩家有線系統商3日與「泛富邦有線電視集團」旗下頻道代理商大享、優視、浩鳴，授權費爭議調處案宣告破裂，NCC4日表示，因為調處失敗傳出10月要斷訊，這是頻道代理商單方面的想法，「頻道下架仍需由系統商提出申請，且NCC審核同意之後，才算完整程序」，NCC發言人蕭祈宏說，在有線電視過去這麼多年的歷史中，之前從來沒有發生過這種狀況。



NCC發言人蕭祈宏表示，NCC並未要求北都、全國在什麼期限內要提出下架申請，「10月1日要下架，2日內要提出下架申請，這些都是頻道代理商單方面的主張，但主動權還是在全國、北都有線系統。」



也就是說，目前頻道代理商單方面建議希望能夠在10月1日完成下架，但整個程序必須由全國數位、北都有線電視這邊提出申請，他們何時會申請？申請內容等等這些還需要NCC委員會的討論，所以並沒有確切的下架日期。NCC並沒有要求北都、全國在什麼期限內要提出下架申請。



蕭祈宏再三強調，並沒有確定10月1日會斷訊。有線系統商如果要更換頻道，一定要找相似的替代頻道，如果真的沒有，就要提出賠償觀眾措施，以消費者不吃虧為原則。



如果全國、北都系統商一直不提出下架申請，是否就不會下架？蕭祈宏說，如果是這種狀況，將會是另外一個議題，「也許代理商會有另外的權益主張，或是不經NCC同意就斷訊？因為狀況可能滿複雜的，目前還無法決定是什麼日

期。」



▲北都數位有線電視（圖／北都提供）



如果系統商沒有提出頻道變更或營運計畫變更的話，是否代理商就不能主動斷訊嗎？蕭祈宏指出，理論上是要經過NCC同意後，才可以斷訊，如果代理商直接不供訊號給系統商，這是另外一個議題，這種複雜的關係，在有線電視過去這麼多年的歷史中，之前從來沒有發生過這種狀況。



NCC是在3日下午分別召開北都數位有線電視股份有限公司(簡稱北都數位)、全國數位有線電視股份有限公司(簡稱全國數位)與大享多媒體有限公司(簡稱大享公司)、優視傳播股份有限公司(簡稱優視公司)及浩鳴股份有限公司(簡稱浩鳴公司)等3家頻道代理商107年度基本頻道授權費用爭議調處會議，調處結果不成立，頻道代理商表示將於10月1日零時起不再提供頻道訊號。



NCC呼籲，3家頻道代理商與北都數位及全國數位應考量公眾視聽之權益持續協商，如發生無預警斷訊等損害消費者權益，NCC將依衛星廣播電視法及有線廣播電視法等規定，釐清責任歸屬後，依法裁處。

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