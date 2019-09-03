　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

NCC調處失敗　10月1日雙北13萬戶22頻道有斷訊危機

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）
▲國家通訊傳播委員會NCC（示意圖／ETtoday資料照片）

記者陳世昌／台北報導

全國數位、北都兩家有線電視與「泛富邦有線電視集團」旗下頻道代理商大享、優視、浩鳴，3日在NCC舉行的授權費爭議調處案宣告破裂，由於3家代理商堅持MG10不改變，也不想再協商，NCC希望雙方能完備頻道下架程續，預計10月1日正式下架。

全國數位董事長李光漢表示，這22個頻道找不到可以替代的，絕不會提出下架申請，但會以業界公認的授權費提存法院，10月1日會不會被斷訊，就看主管機關的處置。北都預計4日請這三家代理商提出正式報價，務求不會有斷訊發生

屬於泛富邦有線電視集團的大享、浩鳴、優視三家頻道代理商旗下22個頻道因2018年版權費的問題，日前發函9月1日要對「北都」、「全國數位」兩家有線電視切斷內容提供，8月底還在相關衛星頻道上以跑馬燈方式，預告將自9月1日起停止播送訊號。然後北都、全國兩家系統不同意下架這22個頻道，向NCC提出調處申請，由委員鄧惟中主持，雙方於9月3日面對面協商，一如預期，雙方對授權費計算方式仍無法達成共識。
▲▼東森電視預告9月1日停止對2家有線系統播送訊號 。（圖／全國數位提供）
▲東森電視日前預告對2家有線系統播送訊號 。（圖／全國數位提供）

李光漢強調，絕不會簽下架同意書，因為這些是不可取代的頻道，比如這次要停東森電影台、衛視電影台、緯來電影台，下架後就沒有電影台可以取代。」

對於頻道代理商一直聲稱是沒有付版權費才會要斷訊，全國數位表示將主動依市場行情價的「總訂戶數打6折」金額提存法院。但另一方面，三家頻道代理商仍主張要收MG10才肯授權，全國認為自己已開播5年是老業者，無法接受新業者適用的MG條款。

什麼是MG15、MG10？
最低保證戶數Minimum Guarantee15％，簡稱MG15；Minimum Guarantee10％，簡稱MG10。有線電視新加入經營的系統，在購買頻道版權時的最低保證戶數(最低消費額)，通常以該經營區內行政戶數為基準，再乘以MG%，來做為版權收費起跳價格。

據悉，全國數位、北都已向公平會提出檢舉，富邦集團聯合旗下頻道代理商大享多媒體有限公司、優視傳播股份有限公司、浩鳴股份有限公司，以聯合行為妨礙有線電視系統台自由競爭，刻意以無正當理由之差別待遇對待 新進跨區業者。
▲▼北都有線電視向公平會檢舉據悉，全國數位、北都已向公平會提出檢舉，富邦集團聯合旗下頻道代理商大享多媒體有限公 司(下稱大享公司)、優視傳播股份有限公司(下稱優視公 司)、浩鳴股份有限公司(下稱浩鳴公司)，以聯合行為妨礙 有線電視系統台自由競爭，刻意以無正當理由之差別待遇對待 新進跨區業者。（圖／翻攝公文）
▲北都有線電視向公平會檢舉，富邦集團聯合旗下頻道代理商大享多媒體有限公司、優視傳播股份有限公司、浩鳴股份有限公司，以聯合行為妨礙有線電視系統台自由競爭，刻意以無正當理由之差別待遇對待新進跨區業者。（圖／翻攝公文）

全國數位、北都有線　22個可能在10月1日斷訊的頻道

大享代理頻道
東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞台、東森幼幼台、東森洋片台、東森戲劇台、緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來戲劇台、緯來育樂台

浩鳴代理頻道
龍祥電影、Z頻道

優視代理頻道
MOMO親子台、國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、衛視西片台、FOX頻道、衛視合家歡(STAR WORLD)

請繼續往下閱讀...
ET快訊
越南旅遊「床底放瓷盤蓋白碗」！「掀開見2色點」飯店竟道歉　真
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

緯來、東森電視跑馬9月1日斷訊北都、全國有線台　NCC最速件攔阻

全國數位控「富邦水平及垂直壟斷有線電視」妨礙消費權益

觀天下公聽會22日登場！檢驗蔡明忠實質控制有線電視王國

NCC擺不平！富邦系三代理商發出22頻道雙北13萬戶下架通知

NCC調處失敗　10月1日雙北13萬戶22頻道有斷訊危機

「為什麼身上那麼臭？」水電工排隊買自助餐　大媽2句話重擊...他沉默退一步

全台唯一！北投摩托車阿伯「食物＆人都能送」　在地人：比Foodpanda早30年

傳陳明文遺失行李箱裝300萬現金！　高鐵低調回：SOP處理

電車線斷落！台鐵新竹北湖站列車延誤　影響41列次、1萬2560人

交大與印度理工學院攜手　每年擬招200博士生

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

NCC調處失敗　10月1日雙北13萬戶22頻道有斷訊危機

「為什麼身上那麼臭？」水電工排隊買自助餐　大媽2句話重擊...他沉默退一步

全台唯一！北投摩托車阿伯「食物＆人都能送」　在地人：比Foodpanda早30年

傳陳明文遺失行李箱裝300萬現金！　高鐵低調回：SOP處理

電車線斷落！台鐵新竹北湖站列車延誤　影響41列次、1萬2560人

交大與印度理工學院攜手　每年擬招200博士生

汐止交流道新增南下匝道　新北市府籲中央加速審議程序

番薯外型相似99.9%！美加中間「平行台灣」曾爆紅　5年後網依然驚呆：太像

消失的眷村、巨輪下的1949　「戰後的移民文學」特展軍人節開跑

讚台灣月子中心！人母神譬喻新手村打臉酸民　住過秒肯定：不管哪國都會愛

U18世界盃／陳志杰4局飆8K　中華隊15比0扣打南非確定晉級

13歲成名、20歲卻被全世界「嘲笑討厭」　小賈斯汀：我很有錢，但沒能力面對真實世界

AKB前成員推「SM綑綁主題」寫真！　「雙手勒出深紅印」照片曝光掀熱議

免挨餓也能瘦！掌握5關鍵吃飽不吃肥　小心「這個」熱量陷阱

桃園青年「有頭鹿」！　鼓勵職場實習縮短學用落差

19歲女每月要命經痛2天　中醫調理2個月讓她天天快樂

超毛的！2公尺棺材套塑膠袋橫躺路邊　失主驚覺：沒綁好掉了

中職／曾想放棄蹲捕　林祐樂獲捕手金手套資格：感謝黃甘霖

金管會計畫開放電支商家可互通　最快2020年成立「跨機構共用平台」

小鬼主持《玩很大》滿一年　憲哥曝另一節目「很過分」：金鐘沒報他名字

生活熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣..

客滿要等2小時！候位一家人問一..

好市多中和店將實施新政策　網推..

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防..

韓國瑜惹怒媽祖退駕！乩童曝關鍵..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

辦健身房7個月0改變！辣妹1句..

女兒寫一半「變鏡像了」專家解答

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網..

就是今天！秋冬遊補助爽賺200..

中和等紅燈「美背太銷魂」本尊現..

3Q總公司：打UberEats..

玲玲狂奔逼台恐發海警！大雨灌2..

真理褲照瘋傳！超正女師辣曬雪白..

更多熱門

相關新聞

緯來、東森電視跑馬9月斷訊北都、全國

這次事件也是有史以來，由頻道跑馬方式，預告會對地方有線電視系統停止播送，以往都是由有線系統台以跑馬方式，預告會停止或更換頻道播送。系統對頻道異動，依法需提前5天預告，但沒有要求頻道要預告，或是預告後可以對系統斷訊。

王德威接NCC平台處長　蔡炳煌任綜規處長

5G釋照底價300億9月4日受理申請

富邦有線市佔逾1/3！NCC掌握了解中

全國數位控富邦水平垂直壟斷有線電視

關鍵字：

NCC媒體產業有線電視

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

好市多中和店將實施新政策　網推爆

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面