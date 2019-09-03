NCC調處失敗　10月1日雙北13萬戶22頻道有斷訊危機



▲國家通訊傳播委員會NCC（示意圖／ETtoday資料照片）



記者陳世昌／台北報導



全國數位、北都兩家有線電視與「泛富邦有線電視集團」旗下頻道代理商大享、優視、浩鳴，3日在NCC舉行的授權費爭議調處案宣告破裂，由於3家代理商堅持MG10不改變，也不想再協商，NCC希望雙方能完備頻道下架程續，預計10月1日正式下架。



全國數位董事長李光漢表示，這22個頻道找不到可以替代的，絕不會提出下架申請，但會以業界公認的授權費提存法院，10月1日會不會被斷訊，就看主管機關的處置。北都預計4日請這三家代理商提出正式報價，務求不會有斷訊發生。



屬於泛富邦有線電視集團的大享、浩鳴、優視三家頻道代理商旗下22個頻道因2018年版權費的問題，日前發函9月1日要對「北都」、「全國數位」兩家有線電視切斷內容提供，8月底還在相關衛星頻道上以跑馬燈方式，預告將自9月1日起停止播送訊號。然後北都、全國兩家系統不同意下架這22個頻道，向NCC提出調處申請，由委員鄧惟中主持，雙方於9月3日面對面協商，一如預期，雙方對授權費計算方式仍無法達成共識。



▲東森電視日前預告對2家有線系統播送訊號 。（圖／全國數位提供）



李光漢強調，絕不會簽下架同意書，因為這些是不可取代的頻道，比如這次要停東森電影台、衛視電影台、緯來電影台，下架後就沒有電影台可以取代。」



對於頻道代理商一直聲稱是沒有付版權費才會要斷訊，全國數位表示將主動依市場行情價的「總訂戶數打6折」金額提存法院。但另一方面，三家頻道代理商仍主張要收MG10才肯授權，全國認為自己已開播5年是老業者，無法接受新業者適用的MG條款。



什麼是MG15、MG10？

最低保證戶數Minimum Guarantee15％，簡稱MG15；Minimum Guarantee10％，簡稱MG10。有線電視新加入經營的系統，在購買頻道版權時的最低保證戶數(最低消費額)，通常以該經營區內行政戶數為基準，再乘以MG%，來做為版權收費起跳價格。



據悉，全國數位、北都已向公平會提出檢舉，富邦集團聯合旗下頻道代理商大享多媒體有限公司、優視傳播股份有限公司、浩鳴股份有限公司，以聯合行為妨礙有線電視系統台自由競爭，刻意以無正當理由之差別待遇對待 新進跨區業者。



▲北都有線電視向公平會檢舉，富邦集團聯合旗下頻道代理商大享多媒體有限公司、優視傳播股份有限公司、浩鳴股份有限公司，以聯合行為妨礙有線電視系統台自由競爭，刻意以無正當理由之差別待遇對待新進跨區業者。（圖／翻攝公文）



全國數位、北都有線 22個可能在10月1日斷訊的頻道

大享代理頻道

東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞台、東森幼幼台、東森洋片台、東森戲劇台、緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來戲劇台、緯來育樂台

浩鳴代理頻道

龍祥電影、Z頻道

優視代理頻道

MOMO親子台、國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、衛視西片台、FOX頻道、衛視合家歡(STAR WORLD)

