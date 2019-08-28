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緯來、東森電視跑馬9月1日斷訊北都、全國有線台　NCC最速件攔阻

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▲緯來電視罕見以跑馬方式，預告9月1日將對北都、全國有線電視停止播送訊號。(影／北都提供)

記者陳世昌／台北報導

由於雙方對授權費用談不攏，大享、浩鳴、優視三家頻道代理商旗下22個頻道鐵了心要對「北都」、「全國數位」兩家有線電視切斷內容提供，近日開始在衛星頻道上以跑馬燈方式，預告將自9月1日起停止播送訊號。另一方面，北都、全國兩家系統業者也向NCC提出調處申請，NCC28日以最速件通知雙方，不得有任意斷訊等損害消費者情事。

事實上，大享、浩鳴、優視三家頻道代理商已在一個月前陸續發給這兩家有線電視系統「下架同意書」，預告將在一個月後下架其所代理的22個頻道，由於受影響的雙北市「全國數位」、「北都」用戶多達13萬人，為避免損及用戶權益，NCC日前主動邀請雙方協調化解，但一直無法有共識。
▲▼東森電視預告9月1日停止對2家有線系統播送訊號 。（圖／全國數位提供）
▲東森電視首見預告9月1日停止對2家有線系統播送訊號 。（圖／全國數位提供）

緯來電視網、東視電視台28日也證實，「因這兩個系統台都沒有付費，基於著作財產權，我們無法給予播出的權利」

NCC平台處長王德威表示，全國數位、北都的授權費用爭議案，NCC已錄案調處，調處期間雙方不得任意斷訊，並在28日發函給雙方當事人。

這次事件也是有史以來，由頻道跑馬方式，預告會對地方有線電視系統停止播送，以往都是由有線系統台以跑馬方式，預告會停止或更換頻道播送。系統對頻道異動，依法需提前5天預告，但沒有要求頻道要預告，或是預告後可以對系統斷訊。
▲▼東森電視預告9月1日停止對2家有線系統播送訊號 。（圖／全國數位提供）
▲緯來電視預告9月1日停止對2家有線系統播送訊號 。（圖／北都提供）

如果仍有一方在9月1日斷訊會如何？NCC表示，如果真的發生了，將送請由委員會決議做處份。

 
22個可能在9月1日斷訊的頻道

大享代理頻道
東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞台、東森幼幼台、東森洋片台、東森戲劇台、緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來戲劇台、緯來育樂台

浩鳴代理頻道
龍祥電影、Z頻道

優視代理頻道
MOMO親子台、國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、衛視西片台、FOX頻道、衛視合家歡(STAR WORLD)

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