兔子還是烏鴉？「鴉兔之謎」狂吸243萬觀看次數　網看到懷疑人生：最強烈錯覺

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP — Dan Quintana (@dsquintana) August 18, 2019

實習記者賴韻如／綜合報導

2015年一件洋裝曾讓近百萬人爭論不休，原因是洋裝的顏色同時出現「白＋金」以及「藍＋黑」兩派說法。近期又出現了類似情況，這段影片有人看到兔子，有人看到烏鴉，在網路上掀起熱烈討論，短短幾天已獲得37500個讚。

影片是由Dan Quintana於18日轉貼在Twitter上，他於文中寫道，「兔子喜歡被撫摸著鼻子」。沒想到才發布短短幾天，瞬間吸引超過243萬次觀看人數，超過1萬2000則留言，大家紛紛回應，「兔子？我只看到張嘴的烏鴉」、「看了至少10分鐘，我還是只看到兔子」、「如果是兔子的話，那牠的耳朵也太嚇人了吧」、「你的兔子真像烏鴉」、「是我暈了嗎？明明就是烏鴉！」、「太有趣的一張圖了！」、「有史以來最強烈的錯覺」。

▲鴨兔錯覺圖形。（圖／翻攝自維基百科）



議論紛紛的「鴨兔之謎」其實源自於以前很有名的鴨兔錯覺圖形，最早版本是版本是1892年10月23日在德國幽默雜誌《飛葉周刊》上的未具名插圖，其標題為「哪些動物彼此最相像？」，下方寫著「兔和鴨」，之後也被為路德維希·維根斯坦（Ludwig Josef Johann Wittgenstei）用在其著作《哲學研究》中，說明二種不同看法。

據《獨立報》報導，大多數人看到這張圖，第一時間都會認為是鴨子。但這裡面其實暗藏玄機，你只要稍微把圖案的角度稍微轉換一下，就會發現牠其實也是個兔子。研究也發現，如果能在這圖畫中看出是鴨子和兔子的人，代表腦袋內可以快速轉換兩種動物，這類人通常比較有創意。