「高雄發大財」成開吉通關密語！里長嗆「睡到中午」再告44韓粉

▲正興里里長沈秀玲。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

曾因719水災嗆高雄市長韓國瑜治水無能的正興里里長沈秀玲，因日前嗆韓國瑜「苦民所苦、睡到中午」而佔盡版面，但也引來不少「韓粉」騷擾，紛紛打電話、寄明信片，或是到臉書攻擊，讓她連三次「開告」，目前一共對56名民眾提出妨害名譽告訴，里長說，做筆錄期間，還接到一名男韓粉打來的電話，就連警察在一旁聽了都直搖頭。

▲正興里長沈秀玲再告44名韓粉 。（圖／翻攝沈秀玲臉書）

繼8月29日對11名、30日對1名韓粉開告後，沈秀玲宣布「開吉PART3」，3日再度向44位民眾提出妨害名譽之告訴，從下午2時做筆錄做到6時才結束，期間又在接到一名男韓粉的嗆聲電話，韓粉認為韓國瑜很辛苦，對於她口中的「苦民所苦、睡到中午」，讓韓粉不滿說「妳是睡在他旁邊嗎」，沈秀玲表示「連警察在旁邊聽到都搖頭」。

沈秀玲也在臉書砲火全開，他提到「別以為你們在其他群組所PO之不雅漫罵，污衊的留話我抓不到你們！感謝警方之辦事能力！更感謝偉大的韓市長啊，這一波應該也可以來一趟彌補我身心靈傷害之歐洲行了，原來您說的『高雄發大財』是提示我開吉您韓家軍的通關密語啊！感恩市長！讚歎市長！」。