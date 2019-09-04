國台辦前發言人轉型 安峰山任職新希望集團首席品牌官

▲大陸國台辦前發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦新聞局前副局長兼發言人安峰山，於今年七月請辭後，傳出有最新動向，根據大陸官媒人民政協報導，安峰山轉任知名民間企業新希望集團，擔任首席品牌官兼集團黨委副書記。

安峰山1970年出生河南許昌，1988年就讀北京大學國際政治系，法學碩士。當年有學霸之稱的安峰山，擔任過國台辦新聞局新聞處長、新聞局副局長，作為國台辦新聞發言人首次亮相是在2015年10月28日。

過去面對兩岸媒體記者提問，尤其觸及敏感政治議題，文學底子豐厚的安峰山，在應對上很有自己的「安式風格」，2017年9月一場國台辦記者會，針對台灣高中課本文言文比重議題，是否涉及去中化？安峰山不只引用詩詞古文，網路用語「藍瘦香菇」也用來鋪梗，超強的神回應，被陸媒封為「國台辦金句王」。

▲大陸國台辦前發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）

如今從發言台轉戰民間企業，安峰山任職的新希望集團創立於1982年，目前名列大陸「500強企業」之一，早年做農牧業起家，再跨足食品、化工、礦產資源，轉型投入房地產、基礎建設、金融投資等領域，企業版圖十分龐大，由於安峰山本身就是一個高知名度品牌，報導引述大陸新聞和大專家學者的分析，未來新公司將借重他在兩岸知名度，將為集團帶來不同新氣象。

「我願意回答你們任何問題」，國台辦前發言人安峰山華麗轉型後，過去妙語連珠的回應，也成為兩岸媒體記者最深刻的回憶。安峰山離職後，目前暫由另一位發言人，國台辦新聞局長馬曉光擔綱，最新接任人選尚未確定，外界也推估，最快九月第一場國台辦記者會，新發言人可望公開亮相。