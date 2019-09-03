「吳郭會」羅生門　吳敦義：沒有派張顯耀跟郭台銘協調

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜民調不斷下滑，黨內傳出「換瑜」聲浪，還派出前陸委會主委張顯耀和國台辦密會，並跟鴻海集團創辦人郭台銘傳達「備胎計畫」；但是，這項說法遭到張顯耀跟郭辦否認，郭台銘幕僚蔡沁瑜2日表示，張顯耀有致電談會面，張顯耀說有透過管道協調「吳郭會」，否認換瑜的傳聞。不過，黨主席吳敦義3日受訪卻表示跟郭台銘溝通都是由副主席郝龍斌出面；郭辦跟吳敦義說法不同，讓這場「吳郭會」演變成羅生門。

▲吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）



張顯耀2日出面嚴正否認換瑜傳聞，他表示「國民黨內到目前為止沒有換韓的可能性」，在這個月的時間，而吳敦義也透過各種管道關係跟郭台銘聯繫，就是要團結國民黨跟整合；蔡沁瑜則證實，張顯耀有致電郭台銘溝通，當時傳達的訊息跟副主席郝龍斌相同，都是希望郭台銘可以跟吳敦義會面。

蔡沁瑜3日受訪再被問及「吳郭會」一事，她表示跟張顯耀主要是談吳郭會，而換瑜的事情則要由黨中央書面說明要解釋的，但是，吳敦義3日受訪卻說，協調吳郭會都是由副主席郝龍斌出面，「沒有派張顯耀，不會找一個沒有黨職的人去談。」

吳敦義否認派張顯耀跟郭台銘傳達「備胎計劃」，他一再指出「沒有這個事情」，沒有請張顯耀把台灣選舉民調資料帶去國台辦，當時是請大陸事務部主任周繼祥、張顯耀去跟國台辦主任劉結一溝通重新開放自由行，不希望對岸用這種方式對待台灣觀光業。

▲蔡沁瑜。（圖／記者宋良義攝）

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