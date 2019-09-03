癡男不滿被分手　恐嚇翻出女友遭性侵...從重量刑GG了

▲ 恐怖癡男不滿被分手，恐嚇翻出女友遭性侵...GG了從重量刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

黃姓男子不滿「被女友分手」，心生怨恨，竟然LINE給女友「妳好像比較喜歡被強姦的感覺，他才會讓妳高潮」等訊息，並揚言一起死，基隆市張姓女友死心提告。基隆地檢署認定，黃男涉犯恐嚇罪將他起訴。

黃男在得知張女有意分手後，逐漸疏遠後，為了報復，竟然在今年1月間在台北市住處，透過手機通訊軟體LINE恐嚇張女，傳「晚上不要出門，省得又被強姦」、「妳好像比較喜歡被強姦的感覺，他才會讓妳高潮」、「我會把妳的狀況PO在臉書上讓大家同情妳的遭遇」等訊息。把張女曾遭人性侵的往事翻開，在傷口上撒鹽。

黃男以為女友會回心轉意，過了3天，卻一直等不到女友回應，於是又傳「既然不能完全，大家一起死」等訊息恐嚇張女，嚇得張女截圖留下LINE訊息向警方報案。

黃到案坦承確實有傳上訴簡訊給張女，警方乃移送基隆地檢署。經調查，黃傳給張女的內容涉犯恐嚇罪，前後2次分開論罰，加上黃2018年7月間，犯下公共危險罪被判刑4月，易科罰金繳納12萬元罰金，又因為愛不到再犯恐嚇罪。檢方認定，黃無悔改之意，不到5年又犯案，請法院依累犯從重量刑。