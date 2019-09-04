想認識超商小姐姐！他買2網拍祭「取貨撩妹法」　女店員一看…結局超噴飯

▲原PO想認識超商店員，想出取貨撩妹法。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

買網拍的時候，許多人會把取貨姓名改掉，有時還可以惡搞朋友、遠端傳情。一名男網友想認識便利商店的女店員，特地買了網拍，並把2件包裹名稱改掉，希望撩得美人心。但由於最後對方還是無視他，讓原PO只能求救「求認識全家小姐姐的方法」，照片則讓其他網友笑噴，「第一次看到那麼猛的」。

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出2件包裹的照片，文中表示，「為了認識全家的小姐姐特地買了網拍……但是對方還是無視我，求認識全家小姐姐的方法。」仔細看看照片，原PO取了白色寄送袋裝起來的物品，和1個長方型紙盒，上面的取件人分別是「你好可愛」、「可以要賴嗎」。

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►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲包裹上寫「你好可愛」、「可以要賴嗎」。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，網友紛紛笑噴，「你已經認識她了，知道她在哪上班還不夠哦」、「蠻有梗的」、「整個爆廢都知道你要追霧峰新OO店的店員了」、「你484意圖被看出來了所以不理你？」

許多人則是給搭訕的建議，「你拿幾萬個一元，去繳信用卡……保證認識」、「以我的經驗是，每天都同樣的時間來買東西，每次買都固定買一樣的，大概一個禮拜就可以聊聊看了」、「拿出你的勞力士」、「每次都只穿著內褲取貨，肯定印象深刻」、「在付錢時有意無意的讓她看到你皮夾裡的黑卡。」

有網友還發現，包裹上的繳費金額都是0元，「這種你也領不走……不用付錢要看證件」、「上面繳費金額0元，不是要這個名字身分證才能領嗎」、「你去打掃店裡，廁所洗乾淨，就可以了」，不過就有人說「看起來是寄貨單，不是到店取貨單」，原PO也在留言處表示「當然是貨到付款的。」

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