帶女友回家！嬤打量一番嫌「怎麼找個這樣的」她臉垮　結局神轉網讚：好猛

▲祖孫互動示意圖。（圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

最親的親人往往吐槽起來都是不嘴軟的！一名男網友日前帶女友回家探望奶奶，順便介紹她們互相認識，沒想到奶奶開口第一句就是嫌棄「怎麼找個這樣的」，讓2人瞬間僵在原地。還好最後的結局讓原PO和女友鬆了一口氣，網友們也都讚說「奶奶厲害」、「薑還是老的辣」。

一名男網友在臉書「爆廢公社」分享一個被奶奶打敗的故事，他表示自己昨（24日）帶女友回家給奶奶看，沒想到奶奶把女友從頭到腳打量遍後，竟然只吐出一句「你怎麼找個這樣的？」讓女友的臉瞬間垮掉。

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原PO見狀趕緊緩和，打圓場說「奶奶，她是我女朋友，說話不要這樣，我真的很愛她。」不料這時奶奶卻拉著女友的手說「妹妹妳這麼漂亮，妳怎麼找這樣的，這讓奶奶怎麼跟妳爸爸媽媽交代！」讓原PO當場心碎，「我很優質好嗎？」

▲還好奶奶很有智慧，小倆口才能繼續和睦下去。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友們見到祖孫逗趣的互動，紛紛笑說「奶奶太可愛」、「奶奶真的很誠實」、「奶奶：這個梗我藏在心裡30年了，今天終於派上用場！」、「你怎麼找這樣的，他隨時會給你換新的」、「你是撿來的吧」、「果然薑還是老的辣」、「女友回去會開心一星期」。

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