肇事司機送醫中途狠拋棄！男童「太陽穴噴血」命危…2hrs後慘死爺爺懷中　

▲因交通事故，孫子慘死爺爺懷中。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省襄城縣日前發生一起令人鼻酸的交通肇事案。當天，王雷帶著男孫騎著電動三輪車開心出門，準備為孫子挑個生日禮物，回家路上遇車禍，2人都不幸受傷。肇事司機「好心提出」送他們去醫院救治，不料中途反悔，為了躲避法律責任，把2人拋在荒郊野外。最後，小孫子太陽穴狂流血，重傷慘死在王雷懷中。

據《紅星新聞》報導，王雷2018年3月1日駕駛著電動三輪車，載著妻子和小孫子王奇正在回家的途中，突然被另一輛三輪車撞到了路邊的樹上。肇事三輪車上立馬下來3個人，其中一人說「趕快上車去人民醫院。」

因為孫子受傷最嚴重，王雷急忙抱著孩子上了對方的車。沒想到，3人為逃避法律責任，中途哄騙王雷抱著王奇下車，將2人拋棄在鄉間偏僻路段。據了解，肇事司機駕駛車輛從事故現場到遺棄現場途經3個縣，行程共約37.6公里，歷時約2個小時，途經多家醫院但都未停留。

有目擊證人表示，當天看到有個老人抱著一個孩子站在路邊，「這條鄉間公路兩邊除了農田啥都沒有；當時小孩的面部發白髮黃，鬢角的血都凝固住了。」

醫院於當天12點26分接到120急救電話，12：58分趕到現場，初步判斷病情，與家屬溝通後放棄搶救，13點06分宣告男童死亡。

當地警方於2018年3月3日先逮捕了肇事司機，2天後再逮捕剩餘2人。河南省高級人民法院7月9日宣判，肇事司機犯故意殺人罪，入監15年，其餘2位乘客分別判罰入監12年和10年。