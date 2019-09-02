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洗腎人數衝破9萬！　慢性腎臟病年燒健保513億元居冠

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感應式健保卡。（圖／記者趙于婷攝）

▲去年共有36.4萬人因為慢性腎臟病就醫。（圖／記者趙于婷攝）

記者黃翊婷／綜合報導

慢性腎臟病再登醫療費用最高的十大疾病之首，光是去年就有36.4萬人就醫，總計花費513.78億元，而國內洗腎的人數更是衝破9萬人，成為歷年來最高紀錄。除了慢性腎臟病之外，其次包含第二型糖尿病、齒齦炎以及牙周病等，也分別花費健保291億元、171億元。

健保署統計107年國內慢性腎臟病患者使用的健保費用及人數，光是去年就用掉513億元，占整體健保總額將近7％，就醫人數則高達36.4萬人；其中洗腎人數已衝破9萬大關，分別有6000多人使用腹膜透析、8萬2000多人使用血液透析，醫療費用總計達449億元。

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▲健保署長李伯璋。（圖／記者嚴云岑攝）

▲健保署長李伯璋。（圖／記者嚴云岑攝）

而在醫療費用方面，除了再度登上「國病」第一名的慢性腎臟病外，其次為第二型糖尿病，去年共花掉健保291億元，第三名則為齒齦炎及牙周病，共171億元。

其實，洗腎人數升高並不單單只發生在台灣，健保署長李伯璋說明，洗腎人數與醫療費用逐年升高已是事實，初步推測的原因可能與糖尿病、高血壓、高血脂的三高病人增加有關，目前的洗腎人數中糖尿病患就占了一半，要如何照護、有效地投入資源，讓病患獲得更好的醫療照顧，後續會再對此進行討論、研擬。

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