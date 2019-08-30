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結縭40年！夫控養小鬼　妻斥「他鎖了神明廳不讓我拜」…法院判離

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▲桃園市高姓人夫與前妻結縭廿餘年，卻因婚外情小三臨盆在即與妻離婚，協議送2房產。（圖／達志／示意圖）

▲新竹1對老夫妻已結婚40年，雙方經常爭執，新竹地院判准2人離婚。（示意圖／取自達志示意圖，與本案無關。）

記者廖安莘／新竹報導

新竹1對老夫妻已結婚40年，2人卻因教育子女與金錢觀念不同時常發生爭執，甚至妻子還拿啤酒罐朝丈夫丟，更出現盲從迷信行為，關係因此鬧僵。丈夫先後將妻子的衣服與衣櫃移至客廳，又將神明廳上鎖阻止她祭拜祖先，甚至還將兩人住所登記在女兒名下，並更換住處門鎖不讓她返家。雙方糾結因而互提離婚訴訟，新竹地院審理後，法官認為2人婚姻互信基礎已破裂，已無夫妻情份，判准離婚。

彭男（68歲）指稱，因鄧女是養女所以對錢銖錙必較，他在賺的錢都交給她管理，但要詢問妻子存款方面訊息，鄧女總以各理由拒答。此外，鄧女重男輕女，彭男時常勸妻應平等對待子女，但她卻依然故我。婚後，彭男獲得父親贈送的土地，他用存款及貸款建屋，後來欠款用退休金清償，所剩無幾。

▲詐騙，詐騙帳戶。（圖／視覺中國CFP）

▲鄧女擅自拿彭男提款卡，盜領共49萬。（圖／視覺中國CFP，與本案無關。）

2013年彭男腦中風，鄧女不但對他不聞不問，甚至要求交出祖產。為了治療還反向妻子借50萬，問了過往存款卻遭拒，後來查了才發現，鄧女擅自拿彭男提款卡，盜領共49萬，還有多筆貸款遭申辦。因此2人爭議不斷，妻子竟主動要求離婚。

2015年8月間，彭男問結婚40年所得去向，且何以在半年間提領80餘萬，竟遭鄧女丟酒瓶。之後鄧女不斷求神問卜，在神明廳、客廳、車庫等處，置放塑膠製等易燃物容器當香爐祭拜，還表示招魂養小鬼可控制彭男的身心，令他心生恐懼，因此無法再與鄧女共同經營婚姻生活，因而訴請離婚。

妻子鄧女喊冤指出，丈夫彭男一再製造婚姻破綻，是可歸責程度較高的人。鄧女表示，她沒有重男輕女，是因孫子名字未照丈夫意思取名，深覺未受尊重，因此丈夫找其大姊到家裡，當面數落她「孩子沒教好都是作媽媽的責任」，辦兒子婚事也被拿出來說嘴，2人因而爭吵。她坦言，有拿啤酒罐丟他，但丈夫作勢要打他，後來兒子跟大姑制止，而2人不愉快只是偶發。

然而，鄧女辯稱，她並沒有拒絕回答存款。事實上，丈夫婚後出國飲酒作樂，只交出部份所得供家裡開銷，因此她也要工作扶養2子女及公婆，有時還要跟親戚借錢周轉。2016年，寫下字條「未經本人同意不得搬動家中任何物品，若有任何物品遺失，報警處理」、「這些錢你什麼時候還我臉皮不要那麼厚」等詞，已不顧夫妻情份。

另外，鄧女表示，她為了盡媳婦責任，早晚祭拜祖先，但丈夫故意將神明廳上鎖，讓她無法進去祭拜。藉此否認鄧女是彭家媳婦，她不滿遭丈夫這樣對待，因而在客廳及車庫祭拜，並駁斥不是養小鬼。

鄧女指稱，丈夫破壞2人情感基礎，將她趕到客廳，導致兩人無法同房生活，因此感情疏離，並且雙方沒有維持婚姻意願，丈夫可責性較高，請法官判2人離婚。

最後，新竹法院審理後，法官認為，兩人婚後屢因子女、生活、金錢管理等情事溝通不良而爭執，且先後經法院多度開庭仍無法化解歧見，也無法消除兩人離婚之意，認定雙方已欠缺互愛、互信及互諒之基礎，存有難以維持婚姻的重大事由，且雙方可歸責性相當，判准2人離婚。

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