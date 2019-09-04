內政部：港人來臺申請政治庇護將配合陸委會政策

▲眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉拜會時代力量黨團。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

香港反送中運動持續延燒，香港眾志秘書長黃之鋒等人3日抵達台灣，拜會時代力量黨團及民進黨中央。黃之鋒日前也投書媒體，呼籲台灣政府制定《難民法》，內政部則表示，現行已有相關法律機制且運作良好，若有尋求庇護的個案，政府會以個案方式處理，而有關大陸及香港人士來臺申請政治庇護的問題，將配合陸委會政策辦理。

黃之鋒、立法會議員朱凱迪，及學聯前副秘書長岑敖暉3日受邀訪台，此次訪台訴求之一更是呼籲台灣各黨派關注香港政府，希望台灣能盡速將香港人士尋求援助的程序制度化，避免未來因台灣政治態度的轉變，讓在台港人失去保障。黃之鋒感謝台灣政府的幫助，但也擔心未有明確的規範援助程序。

而針對《難民法》議題，內政部4日表示，現行已有相關法律機制且運作良好，若有尋求庇護的個案，政府會以個案方式處理，同時參酌國際慣例、人權兩公約及國內相關法律規範等層面，整體考量後，會給予當事人適度的協助，迄今政府不曾將當事人送返至可能遭到酷刑，或不人道待遇的國家或地區。

內政部指出，接受難民是嚴肅的議題，需要考量人權、經濟、社會、文化及國家安全等層面，如同世界上其他接受難民的國家一樣，有待凝聚全民共識。

內政部提出，行政院版難民法草案已於105年7月14日經立法院一讀通過，也尊重立法院的議程安排，待立法院進行後續審查，目前難民法草案是「以外國人及無國籍人為適用對象」，有關「大陸及香港人士來臺申請政治庇護的問題，將配合主管機關大陸委員會政策辦理」。



時代力量立委黃國昌提到，針對立法院的修法，時力的立場是通過完整的《難民法》並搭配《港澳關係條例》的準用，不過有鑒於香港情勢惡化，時力期望採取雙管齊下的方式處理。

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