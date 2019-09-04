房東拒提供資料申請補貼　內政部：最重可罰30萬

▲房東拒提供資料申請補貼，依法最重可罰30萬。（示意圖／記者陳建宇攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

政府推動單身青年租金補貼政策於2日開始申請，有民眾擔心房東不願提供相關資料，導致無法申請補貼。對此，內政部表示，租約已規範房東、房客應記載雙方基本資料，若違反規定可處3萬至30萬元罰鍰。

內政部表示，申請租金補貼要求租約上要有房東的身分證字號，主要是需要查明是否有偽造不實或違反向直系親屬承租的規定，同時也要協助房東辦理公益出租人的租稅優惠，內政部將加強宣導讓房東、房客都能了解這項政策對民眾的好處。

為提高房東配合的誘因，內政部指出，已依住宅法第3條第3款規定訂定「公益出租人資格認定作業要點」，房東租給租金補貼戶即為公益出租人，享有綜合所得稅每屋每月租金收入最高1萬元免稅、房屋稅適用自用住宅稅率1.2％；地價稅適用自用住宅用地稅率千分之2，已有16個直轄市、縣（市）政府配合訂定。

內政部強調，租金補貼政策讓房東享有租稅優惠，又可提供房客居住協助，雙方均能受惠，將會持續加強宣導租稅優惠措施及租約規範，讓民眾了解本項政策的美意。

此外，房東向房客收取的電費額度，住宅租賃契約已規範，每度費額不得超過台電公司所定夏季用電量最高級距金額，基於契約自由原則，房客於簽約前應先了解電費收取情形，內政部也將持續檢討精進租約規範，讓房客權益更有保障。