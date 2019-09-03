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剛賠2.2億「全民買單」！這家又搶到40億元標案…跨行技術竟2月內完成

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圖、文／鏡週刊  

本刊調查，取得新式身分證標案的中央印製廠，一年多前曾發生嚴重疏失，當時由該廠承製的新版二代護照，將內頁的桃園機場照片，誤植為美國杜勒斯國際機場，一口氣印錯55萬本，讓國庫白白損失2億2千萬元，被立委踢爆。擺了大烏龍的結果，讓外交部領事事務局前後2任局長都遭受處分，時任外交部長的李大維也為此公開道歉。

時任外交部長的李大維，曾對中央印製廠印錯護照一事公開致歉。

本刊調查，取得新式身分證標案的中央印製廠，一年多前曾發生嚴重疏失，當時由該廠承製的新版二代護照，將內頁的桃園機場照片，誤植為美國杜勒斯國際機場，一口氣印錯55萬本，讓國庫白白損失2億2千萬元，被立委踢爆。擺了大烏龍的結果，讓外交部領事事務局前後2任局長都遭受處分，時任外交部長的李大維也為此公開道歉。

出了大包，卻再度受到青睞，還不用跟其他廠商競爭，直接拿到40多億元的新式身分證標案，Ａ先生表示，「限制性招標」就是未經公開評選、隱匿採購標案內容、規格、進度、預算和相關資訊，僅僅以「不宜公開」4個字草草帶過，令人質疑此標案的公正性和專業性。

請繼續往下閱讀...
  1. 新式數位身分證預計明年10月開始換發。（翻攝自身分證明文件再設計網頁）
  2. 新式數位身分證預計明年10月開始換發。（翻攝自身分證明文件再設計網頁）
  3. 行政院長蘇貞昌在個人臉書PO出新式身分證範例，宣揚蔡政府政績。（翻攝自蘇貞昌臉書）

Ａ先生告訴本刊，完整的身分證印製作業流程，包括晶片、卡體材料、防偽膜材質、印刷加工、發卡系統、安全規範、發卡作業、卡片包裝系統、安全配送等多項機制建構，還不含卡片發放、臨櫃換發作業等等，這些都需要細部規劃，但相關單位竟然可在短短2個月內完成，因此懷疑所謂的公開招標根本是在演戲，只是對整體採購案的流程進行背書而已。

中央印製廠繞過公開招標，直接取得新式身分證標案，引發質疑。

除了限制性招標啟人疑竇外，中央印製廠也被其他廠商質疑資格不符。因中央印製廠過去僅有印製鈔票、護照、紙本身分證等紙質證照的經驗，現有的業務範圍並無卡片製作，甚至完全沒有製發IC卡和資訊安全系統作業的經驗，對製作、發卡、安全機制開發等程序毫無所悉，恐難以在短期內完成此龐大專案。


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