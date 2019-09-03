U18戰勝甲子園明星隊　日網友沸騰：台灣本來就很強

▲我棒球小將昨在U18世界盃2度擊敗強敵日本甲子園明星隊。（翻攝自中華民國棒球協會粉絲團）

圖文／鏡週刊

我U18棒球小將昨（2日）在世界盃青棒錦標賽以3：1領先日本，6局上因現場下起大雨，技術委員裁定由中華隊勝利，這也是繼去年亞青賽後再次取得對日本甲子園明星隊的2連勝，日本網友表示「因為台灣本來就很強」、「台灣把日本研究的很透徹，可以說是完敗」。

U18小將昨（2日）在世界盃青棒錦標賽B組預賽，由去年亞青賽對日本完投9局失1分的王彥程先發，再度成功壓制日本打線，加上日本守備游擊手出現2次致命失誤，場邊教練下的戰術也未能順利執行，6局上中華隊就以3：1領先日本，現場下起大雨，最後技術委員裁定由中華隊勝利。

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消息傳回日本，日本網友表示「因為台灣本來就很強」、「台灣把日本研究的很透徹，可以說是完敗」，也有日本網友將矛頭指向韓國籍一壘審和現場天候狀況不佳，以及對日本守備能力提出質疑，嚴厲表示「就是很弱，不要再找藉口了。」

而贏球功臣、花蓮出身的18歲投手王彥程精彩表現也讓日本網友沸騰， 紛紛表示「樂天撿到寶了」、「他以後絕對不得了」。王彥程7月赴日移訓時受到球探注意，最後以育成選手身分加盟日本職棒東北樂天金鷲，守備位置為投手，日本網友對他未來在日職的表現非常期待。



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